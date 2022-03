Mehr Tempo wegen Ukraine-Krieg: Metropolregion Nürnberg setzt auf Wasserstoff

Von: Nikolas Pelke

Platz für „Wasserstoff-Macher“: Markus Eichhorn ist Technischer Leiter für Gas, Wasser und Wärme bei den Stadtwerken Haßfurt und das erste Gesicht der Kampagne „Platz für Wasserstoff“. © ENERGIEregion Nürnberg e.V.

Mit einer Wasserstoff-Kampagne will sich die Metropolregion Nürnberg für die umweltfreundliche Energie einsetzen. Für Markus Eichhorn in Haßfurt hat die Zukunft bereits begonnen.

Nürnberg - Im unterfränkischen Haßfurt hat die Zukunft offensichtlich schon begonnen. „Wir haben hier nicht nur Bier und Wein sondern jetzt auch noch Wasserstoff“, sagte Norbert Zösch von den Haßfurter Stadtwerken am Dienstag.

Kampagne in Metropolregion Nürnberg: Wind und Solar erzeugen Wasserstoff

Seit über fünf Jahren produziere man zwischen Brauereien und Weinbergen schon Energie aus dem umweltfreundlichen Treibstoff. Wenn der Wind bläst oder die Sonne brennt, wandelt eine Anlage das flüssige Trinkwasser aus Öko-Strom in gasförmigen Wasserstoff um. Die gespeicherte Energie werde bei Bedarf über das normale Gasnetz verteilt.

Mehr Tempo wegen Ukraine-Krieg

„Wir können das vorhandene Erdgas-Netz auch für reinen Wasserstoff nutzen“, betonte Zösch und forderte vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges und der Russland-Sanktionen jetzt viel mehr Tempo. „Uns muss jetzt der Umstieg von Erdgas zu Wasserstoff deutlich schneller gelingen. Uns bleibt durch den Krieg gar nichts anderes mehr übrig. Wir müssen jetzt alle Prozesse beschleunigen.“

Zwei Millionen Euro habe die bayernweit erste Wasserstoff-Anlage in Haßfurt lediglich gekostet. Die Investition hätten sich schon beinahe bezahlt gemacht. „Wir planen jetzt noch eine größere Anlage.“ Auch eine Wasserstoff-Tankstelle sei vorgesehen, damit Müllfahrzeuge und Omnibusse in der kleinen Stadt zwischen den rauen Hügeln der Haßberge und den lieblichen Wellen des Mains bald mit dem grünen Treibstoff fahren können.

Wasserstoff für lebenswerte Zukunft

Markus Eichhorn hat den Aufbau der Wasserstoff-Anlage in Haßfurt technisch begleitet. „Ich will meinen drei Kindern noch eine lebenswerte Welt hinterlassen. Darum machen wir hier in Haßfurt auch Wasserstoff“, sagte Eichhorn.

Markus Eichhorn zeigt Gesicht für Wasserstoff in Haßfurt. © ENERGIEregion Nürnberg e.V.

Darum habe er auch gerne Gesicht gezeigt und für die neue Kampagne „Platz für Wasserstoff-Macher“ der Metropolregion Nürnberg vor der Kamera gestanden.

Startschuss zum „Tag des Wassers“

Pünktlich zum Tag des Wassers ist am Dienstag die Kampagne unter der Überschrift „Wasserstoff-Metropolregion Nürnberg hy+“ gestartet worden. Die Werbeoffensive umfasst insgesamt vier Motive verschiedener Akteure, die eine Vorreiterrolle bei der Erforschung, Erzeugung und dem Einsatz von Wasserstoff einnehmen.

Franken mit Vorreiterrolle beim Wasserstoff

Die Metropolregion rund um Nürnberg nimmt mit rund 150 hochkarätigen Akteuren nach eigenen Angaben bereits eine Leuchtturmfunktion in Deutschland ein. „Angesichts der großen energiepolitischen Herausforderungen, vor denen wir derzeit stehen, braucht es dringend Alternativen zu fossilen Energieträgern wie Erdgas und Erdöl. Die Kampagne sendet das wichtige Signal an die Menschen in der Metropolregion, dass Unternehmen, wissenschaftliche Einrichtungen und Kommunen in der Metropolregion Nürnberg bereits aktiv an zukunftsfähigen Lösungen arbeiten“, sagte Michael Fraas, Wirtschafts- und Wissenschaftsreferent der Stadt Nürnberg und Vorstandsvorsitzender der ENERGIEregion Nürnberg zum Startschuss der Kampagne am Dienstag.