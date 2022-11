„Sie können sich nicht wehren“: Wellensittich stirbt nach schlechter Haltung – „Bricht einem das Herz“

Von: Katarina Amtmann

Teilen

12 Wellensittiche aus schlechter Haltung wurden ins Nürnberger Tierheim gebracht. © Tierheim Nürnberg

12 Wellensittiche aus katastrophaler Haltung sind im Nürnberger Tierheim gelandet, einer musste eingeschläfert werden. Das Tierheim ist entsetzt.

Nürnberg - „Sie können sich einfach nicht wehren.“ So verzweifelt äußert sich das Tierheim Nürnberg nun auf Facebook. „Kleintiere leiden oftmals still, wenn sie schlecht behandelt und gehalten werden.“

Tierheim Nürnberg: Wellensittiche aus katastrophaler Haltung - einer musste eingeschläfert werden

Der Grund für den Post vom 25. November: 12 Wellensittiche aus katastrophaler Haltung seien in dieser Woche im Tierheim abgegeben worden. „Der Zustand von einem war so schlecht, dass er direkt eingeschläfert werden musste“, zeigt sich das Tierheim traurig.

In einem kleinen Käfig „mussten sie möglicherweise über Jahre zu zwölft vor sich hin vegetieren und wurden auch noch zur Zucht missbraucht“, so das Tierheim weiter. Wer mitbekomme, dass Kleintiere schlecht gehalten werden, soll sich bitte beim Tierheim melden, so die Forderung. Zum Beispiel über das Formular des Tierheims.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Tierheim Nürnberg: „Momentan ist die Situation wirklich schlimm“

„Momentan ist die Situation wirklich schlimm“, berichtet das Tierheim in dem Facebook-Post weiter und bittet um Spenden. Entweder via Paypal oder als Überweisung.

Spenden für das Tierheim Nürnberg Sparkasse Nürnberg IBAN DE55 7605 0101 0001 1207 52, BIC SSKN DE77 XXX Stichwort Tierarztkosten

„Das bricht einem das Herz“: Tierschicksale bewegen Facebook-Nutzer

Unter dem Facebook-Post zeigen sich zahlreiche Tierfreunde entsetzt: „Es schmerzt unheimlich in meiner Seele, das zu lesen und auch zu sehen.“ Eine weitere Frau sieht es genauso: „So traurige Augen, das bricht einem das Herz.“

12 Dinge, ohne die Nürnberg nicht Nürnberg wäre Fotostrecke ansehen

Happy End für Listenhund Brasco und Hundeopa Jack - Bumblebee sucht noch ein Zuhause

Laut Tierschützern entsorgten die Besitzer den Hund einfach vor dem Nürnberger Tierheim. Bumblebee braucht jetzt ein neues Zuhause. Ein Happy End gab es dagegen bereits für Listenhund Brasco und Hundeopa Jack. (kam)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.