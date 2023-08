Bittere Wetter-Prognose für Franken: Herbst schlägt voll zu - kommt dann das Sommer-Comeback?

Die verregnete Sicht auf Nürnberg – kommt der ersehnte Wetterumschwung? (Symbolbild) © Eibner / IMAGO

Der Sommer macht in Bayern weiterhin Pause. Auch in Franken wird die restliche Woche kein Badewetter bringen. Im Gegenteil: Es wird herbstlich.

Nürnberg - Ein trister Sommer verweilt weiterhin in den vergangenen Wochen über Bayern, und auch in Franken zeigt sich die Sonne nur selten. Die Temperaturen liegen bei gerade einmal 20 Grad, und Regenschauer beherrschen die Witterung. Ein Blick auf die Prognose für die nächsten Tage verheißt wenig Gutes - der Sommer pausiert weiterhin.

Wetter in Franken: Bittere Prognose für das Wochenende - es wird herbstlich

In Unterfranken, Mittelfranken und Oberfranken wird das Wetter wohl ähnlich ausfallen. Die kommenden Tage versprechen laut dem Wetter-Portal wetteronline wenig Freude für Sommerliebhaber. Die Temperaturen sollen am Wochenende sogar weiter abkühlen.

Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Wetter dieser Tage auch in der Oberpfalz und in Schwaben. Sommerfreunde müssen sich auch hier weiterhin in Geduld üben.

Am Freitag (4. August) und Samstag werden die Höchstwerte knapp unter 20 Grad liegen, begleitet von häufigem Regen. Doch der Sommer-Tiefpunkt wird der Sonntag sein: Starkwind, Höchsttemperaturen von gerade einmal 16 Grad und anhaltender Regen dominieren den Tag.

Herbst schlägt in Franken voll zu - doch kommt dann das Sommer-Comeback?

Dennoch gibt es einen Hoffnungsschimmer für all diejenigen, die die Sommerferien unter der Sonne genießen möchten. Prognosen zeigen an, dass die Temperaturen in der kommenden Woche wieder ansteigen und sommerliche Werte erreicht werden könnten.

Doch bis dahin ist es ratsam, Regenjacken und Schirme griffbereit zu halten und die laufende Woche ohne Erkältung zu überstehen. Vielleicht bleibt einem die beste Wahl, ein gemütliches Wochenende mit einem guten Buch auf dem heimischen Sofa zu verbringen und die Ferien in den eigenen vier Wänden zu genießen.

