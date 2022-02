Sturm rauscht über Franken hinweg: Schulschließungen, umgestürzte Bäume und Zugausfälle

Teilen

Der deutsche Wetterdienst warnt vorab vor schweren Sturmböen über Mittelfranken und der Frankenmetropole Nürnberg. Am Wochenende soll es weitere Unwetter geben.

Update vom 17. Februar, 10.57 Uhr: Im Nordosten und Osten Bayerns fallen wegen des Sturms am Donnerstag zahlreiche Züge im Regionalverkehr aus. Betroffen sind zehn Regionalexpress-Linien in Franken und der Oberpfalz, wie die Deutsche Bahn Regio Bayern mitteilte. Züge auf diesen Linien fahren demnach noch in den nächstgrößeren Bahnhof und enden dort vorzeitig.

Konkret geht es um die in Mittel- und Oberfranken verkehrenden Regionalexpresse (RE) 30, 31, 32, 35, 38 und 39. Mit dem RE 33 ist auch der grenzüberschreitende Verkehr ins tschechische Cheb (Eger) betroffen. Außerdem wird der Verkehr auf den Linien RE 40, 41 und 47 eingestellt, die zwischen Nürnberg und der Oberpfalz verkehren.

Beeinträchtigungen wegen Gegenständen oder Bäumen auf der Strecke gibt es laut Bahn auch etwa auf der Strecke München Hauptbahnhof-Geltendorf-Buchloe, zwischen Fürth und Cadolzburg, zwischen Nürnberg Nordost und Gräfenberg oder zwischen Coburg und Sonneberg in Thüringen.

Sturm wütet über Franken: Schulschließungen und umgestürzte Bäume die Folge

Update 17. Februar, 9.47 Uhr: Der Doppel-Sturm, der aktuell über Deutschland zieht, sorgt auch in Mittelfranken für Schulausfälle. Eine Übersicht aller betroffenen Schulen finden Sie hier. Aber nicht nur Schulen schließen, auch der Tiergarten Nürnberg bleibt aus Sicherheitsgründen am heutigen Donnerstag geschlossen.

In Franken ist es auch schon zu den ersten Sturmschäden gekommen. Im Landkreis Bamberg ist ein Zug in einen umgestürzten Baum gerast. Und in Fürth knickte ein Baum in einem Wohngebiet um und fiel auf ein geparktes Auto.

Wetter in Bayern bleibt ungemütlich - DWD Experte erklärt wieso

Update vom 16. Februar: Das Wetter* in Bayern wird in den nächsten Tagen derart stürmisch, dass Fachleute mit umstürzenden Bäumen und herunterfallenden Dachziegeln rechnen. Bis Anfang nächster Woche wechseln sich Warm- und Kaltfronten in schneller Folge ab und bringen teils sogar im Flachland orkanartige Böen mit sich. Spaziergänger sollten die bayerischen Wälder in den nächsten Tagen lieber meiden, warnte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch.

„Wir sind aktuell in einer zunehmend lebhaften und sehr kräftigen Westströmung“, erläuterte DWD-Experte Guido Wolz. Diese entsteht durch einen sehr starken Temperaturgegensatz aus sehr kalter Luft in Nordeuropa und warmer Luft in den Subtropen. „Wir sind genau im Bereich der Zone, wo diese Luftmassen aufeinandertreffen“, erläuterte Wolz. „Die Natur ist immer bestrebt, sich auszugleichen, entsprechend bringt dies eine heftige Tiefdruckentwicklung mit sich.“

Wetter in Mittelfranken: Den Norden Bayerns treffen die Stürme besonders hart

Schon am Mittwoch zieht eine Warmfront über den Freistaat hinweg, in der Nacht wird der Wind deutlich stärker. Im nördlichen Bayern kommt es laut DWD-Prognose zunehmend zu schweren Sturmböen, vereinzelt sind auch orkanartige Böen um die 110 Stundenkilometern möglich. In den Hochlagen der Gebirge treten vermehrt Orkanböen auf. „Die werden dann noch kräftiger“, schilderte Wolz. Letztlich sei dann auch der Süden Bayerns mit schweren Sturmböen* betroffen, in höheren Lagen auch mit Orkanböen.

In ganz Bayern warnt der DWD mit Stufe zwei und drei von vier vor Sturm- und Orkanböen. © Screenshot DWD

Ab Donnerstagnachmittag schwächt sich dieser erste Sturm deutlich ab. „Wir verbleiben aber trotzdem in kräftiger Westströmung, das heißt, ein weiteres Sturmtief wird dann am Freitagabend zum Samstag erwartet“, erläuterte Wolz. „Auch da besteht höchstwahrscheinlich wieder die Gefahr von orkanartigen Böen vor allem in Teilen Nordbayerns. Und in den Bergen besteht weiterhin die Gefahr von richtigen Orkanböen.“

DWD warnt vor Tauwetter in den Gebirgen

Auch am Wochenende wird es nicht gerade gemütlich. „Wir haben ein permanentes Auf und Ab mit einem Durchzug von Warmfronten und Kaltfronten.“ Mit den Warmfronten wird die Schneefallgrenze stark ansteigen, weswegen der DWD auch vor Tauwetter warnt, während es zugleich mit den Kaltfronten wieder kälter wird und in den Gebirgen schneit. Am Montag oder Dienstag dürfte die Strömung dann zunehmend auf Nordwest drehen und polare Meeresluft nach Bayern bringen. „Dann wird es an den Alpen mitunter länger und kräftiger und zum Teil ergiebiger schneien“, prognostizierte Wolz.

Erstmeldung vom 15. Februar: Nürnberg - Das Wetter in Bayern steht vor einem Umschwung: Am vergangenen Wochenende herrschten schon fast frühlingshafte Temperaturen, doch damit ist jetzt Schluss. Auf die Frankenmetropole Nürnberg sowie weite Teile Mittelfrankens kommen in der Nacht zum Donnerstag und im Verlauf des Tages starke Winde zu. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einer Vorabinformation bekannt gibt, rechnet er von Westen mit einer „raschen Windzunahme mit orkanartigen Böen oder Orkanböen im Bergland“. Im Tiefland gäbe es zum Teil schwere Sturmböen mit Windstärke zehn.

Wetter in Mittelfranken: Orkanartige Böen im Tiefland

Die schweren Sturmböen beziehungsweise orkanartigen Böen sollen vor allem am Donnerstagvormittag über die Region Nürnberg und Mittelfranken hinwegziehen, im Bergland hingegen bleibt es durchgehend stürmisch bei einer Windstärke zwischen elf und zwölf. Am Abend soll sich der Wind wieder abschwächen.

Die rot schraffierte Fläche zeigt an, wo schwere Sturmböen hinwegziehen werden. © Screenshot DWD

Unwetter über Nürnberg und Mittelfranken: Ab Freitagnacht droht neue Sturmlage

Doch dabei soll es laut dem DWD nicht bleiben: „Von Freitag auf Samstag droht erneut eine schwere Sturm- oder Orkanlage“. Der Wetterdienst bittet die Menschen deshalb, die weitere Entwicklung des Wetters genau zu verfolgen. (ly)

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.