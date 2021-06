Raubüberfall in Nürnberg: Jugendliche verprügeln 49-Jährigen und klauen sein Fahrrad

Unbekannte sollen einen 49-jährigen Radfahrer in Nürnberg attackiert haben. (Symbolbild)

Zeugen gesucht

Im Stadtteil Kleinweidenmühle ist ein 49-Jähriger laut eigenen Angaben von Männern attackiert worden. Im Anschluss sollen sie sein Fahrrad geklaut haben.

Nürnberg - Am frühen Sonntagmorgen (6. Juni) soll im Stadtteil Kleinweidenmühle in Nürnberg ein Fahrrad geklaut worden sein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, wie es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Mittelfranken heißt.

Nach eigenen Angaben befand sich ein 49-Jähriger gegen 03.10 Uhr mit seinem Fahrrad im Wiesengrund und fuhr in Richtung Fürth. Auf Höhe der Christoph-Weiß-Straße sei er dann aber aus noch unbekannten Gründen mit einer Gruppe junger Männer in Streit geraten.

Nürnberg: Jugendlichen schlagen 49-Jähren und fliehen mit dessen Fahrrad

Er berichtet weiter, die Männer hätten ihn dann angegriffen und geschlagen – und seien danach mit dem Fahrrad des 49-Jährigen verschwunden. Bei der Attacke der Männer erlitt der Mann leichte Verletzungen. Rund eine Stunde nach dem Vorfall sprach er eine uniformierte Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West an.

Diese verständigte den Rettungsdienst und leitete Fahndungsmaßnahmen ein – allerdings erfolglos. Der 49-Jährige konnte lediglich angeben, dass es sich bei den Tätern mit hoher Wahrscheinlichkeit um Jugendliche gehandelt habe. Das entwendete Fahrrad war ein grau-schwarzes Herrenrad der Marke Gudereit.

Nürnberg: Kriminalpolizei sucht nach Zeugen - Wer hat was beobachtet?

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich eines möglichen Raubdeliktes aufgenommen. Zeugen, die im relevanten Zeitraum etwas gesehen haben oder denen zur Tatzeit eine Gruppe Jugendlicher im Wiesengrund aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 09 11 21 12 33 33 zu melden.

