Erfolgreiches Nürnberger Start-up zieht nach Berlin – Nürnberg will mit neuer Strategie Gründer halten

Von: Nikolas Pelke

Teilen

Fabian Roth, einer der vier Gründer aus Franken von „CarOnSale“ spricht bei einem Auftritt im Nürnberger „Zollhof“ über die Erfolgsstory der Online-Plattform für Gebrauchtwagen-Profis gesprochen. © Maria Bayer

Damit erfolgreiche Nürnberger Start-ups wie „CarOnSale“ nicht mehr nach Berlin & Co. abwandern, will das Gründerzentrum „Zollhof“ jetzt fränkische „Business Angel“ ausbilden.

Nürnberg – Wenn Gründer eine Idee verfolgen, kann aus dem Nichts etwas ganz Großes entstehen. „CarOnSale“ hat vorgemacht, wie der Aufstieg vom Gründerzentrum in die Businesswelt funktionieren kann. Vor fast genau fünf Jahren haben Tekin Has, Tom Krüger, Fabian Roth und Oguz Özgüler den Online-Marktplatz für Gebrauchtwagen-Profis in Nürnberg ins Leben gerufen. „Wir haben 2018 mit drei Schreibtischen für vier Personen angefangen“, erinnert einer der Gründer an den Start mit kurzen Mittagspausen und späten Feierabenden im fränkischen Gründerzentrum „Zollhof“ zurück.

„CarOnSale“ hat in Nürnberg als Start-up vor fünf Jahren im „Zollhof“ den Durchbruch geschafft. © CarOnSale

Mit dem Erfolg ist der Ruf der großen Welt lauter geworden. Inzwischen sind die vier Nürnberger mit ihrem Unternehmen nach Berlin umgezogen. Dort herrscht nicht nur noch mehr Trubel auf dem Arbeitsmarkt. Auch Investoren stehen in der Hauptstadt offensichtlich Schlange.

Schade freilich für Nürnberg. Um den Erfindergeist und die Investitionsmöglichkeiten in der „Provinz“ stärker ins Schaufenster zu rücken, hat das Nürnberger Gründerzentrum „Zollhof“ jetzt den „Angel Club“ aus der Taufe gehoben.

Finanzierung ist die neue „Kernstrategie“ im Gründerzentrum

Anne Christin Braun, Marketing-Leiterin im „Zollhof“-Gründerzentrum, bezeichnet die Finanzierung von Start-ups sogar als „Kernstrategie“ für die nächsten fünf Jahre. Nach den „Boom-Jahren“ ohne Inflationssorgen und Zinsängste müssen sich die Gründer in den heutigen Krisenzeiten offensichtlich wieder stärker um frisches Startkapital bemühen.

Dennis Kirpensteijn (Mitte) kümmert sich als Chief Operating Officer im Nürnberger Zollhof-Gründerzentrum seit neuestem auch um die Ausbildung der angehenden Start-up-Investoren im neuen „Angel Club“. © Maria Bayer

„Wir müssen Gründergeist und Unternehmertum als Transformations-Vehikel für unsere Region verstehen“, betont Anne Christin Braun vom Gründerzentrum in Nürnberg. Mit dem neuen „Angel Club“ soll das Ökosystem für Start-ups weiter verbessert werden. In vertrauter Runde sollen im „Angel Club“ unerfahrene Investoren aus der gesamten Metropolregion auf die Reise in die Welt von Businessplänen und Growthstrategien vorbereitet werden. Damit die besten Talente und Technologien mit den größten Wachstumspotenzialen in der Region bleiben und nicht nach Berlin & Co. abwandern müssen.

„CarOnSale“ legte Grundstein für Erfolg in Nürnberg

Derweil erinnern sich Tekin Has, Tom Krüger, Fabian Roth und Oguz Özgüler von „CarOnSale“ immer gerne an die wilde Anfangszeit in Nürnberg mit den vielen Pizza-Schachteln neben dem Laptop zurück. „Im Zollhof wurde der Grundstein für den heutigen Erfolg von CarOnSale gelegt“, sagt einer der Gründer. Kürzlich wurden sie zum fünfjährigen Bestehen des Nürnberger Gründerzentrums mit dem Award für das beste Wachstum ausgezeichnet.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.