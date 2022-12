Nach WM-Aus in Katar: Manuel Neuer privat in Nürnberg bei Sport-Event

Von: Felix Herz

Teilen

Das WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft ist kaum in trockenen Tüchern, da gastiert Kapitän Manuel Neuer bei einem Handballspiel in Nürnberg.

Nürnberg – Das erneute Scheitern in der WM-Vorrunde ist ein heftiger Schlag für die Fußballnation Deutschland. Auch für die Verantwortlichen hat es Folgen: Joshua Kimmich gab in einem bemerkenswerten Interview zu, zu befürchten, in ein Loch zu fallen, Team-Manager Oliver Bierhoff löste seinen Vertrag auf, Thomas Müller steht womöglich vor dem Ende seiner Nationalmannschafts-Karriere. Wie mit dem Scheitern umgehen? Kapitän Manuel Neuer scheint auf die Taktik Ablenkung zu setzen.

DFB-Kapitän Neuer in Nürnberg: Zuschauer bei Handball-Spiel

Am späten Donnerstagabend, 1. Dezember, stand das Vorrunden-Aus der Nationalmannschaft bei der WM in Katar fest. Am Freitagmittag, 2. Dezember, hob für die Spieler der Flieger nach Deutschland ab. Und schon am Samstag, 3. Dezember, zeigte sich Torwart und Kapitän Neuer wieder in der Öffentlichkeit: Er besuchte ein Handballspiel.

Nach dem erneuten WM-Scheitern in der Vorrunde taucht Nationalmannschafts-Kapitän Manuel Neuer plötzlich in Nürnberg auf. © Zink / IMAGO

Mit seiner Freundin Anika Bissel sah sich Neuer das Handball-Bundesliga-Spiel zwischen HC Erlangen und Füchse Berlin an. Anpfiff war um 20.30 Uhr in der Arena Nürnberger Versicherung in Nürnberg. Die Hauptstädter gewannen mit 30:28. Der Grund für den Besuch ist wohl Bissel – die 22-Jährige spielt selbst Handball, steht beim ESV 1927 Regensburg unter Vertrag.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Neuer äußert sich auf Instagram zum WM-Aus – Ablenkung in Nürnberg

Auf Instagram setzte der – von Lothar Matthäus scharf kritisierte – National-Torwart einen Post ab, in dem er berichtet, wie schmerzhaft und frustrierend das erneute vorzeitige Ausscheiden aus einer Weltmeisterschaft sei. „Es wird noch einige Zeit dauern, all das zu verarbeiten“, schreibt er.

Das Ausscheiden verarbeiten – und sich vor allem auf andere Gedanken zu bringen. Das scheint zumindest ein willkommener Nebeneffekt gewesen zu sein, als es darum ging, sich das Handballspiel in Nürnberg anzuschauen. (fhz)

12 Dinge, ohne die Nürnberg nicht Nürnberg wäre Fotostrecke ansehen

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.