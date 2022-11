Nürnberger Glühweinfahrten: Mit Lebkuchen die Stadtgeschichte entdecken

Von: Christian Einfeldt

Teilen

Ab dem 25. November fahren die Glühwein-Straßenbahnen wieder durch Nürnberg. Eine Reise in die Vergangenheit, die an die Stadtgeschichte erinnert.

Nürnberg – Vor 22 Jahren startete in Nürnberg eine Aktion, die seit jeher Tradition hat. Für manche gehört es im Dezember dazu, wie der Besuch des Nürnberger Christkindlesmarkt: einmal eine Glühweinfahrt durch Nürnberg machen. Straßenbahnen fahren Interessierte durch die Stadt. Festlich geschmückt und geschichtsträchtig. So nehmen die Schaffner der VAG (Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg) Reisende mit auf eine Zeitreise – mit Straßenbahn-Modellen aus den 1950er Jahren verspricht das Verkehrsunternehmen „Geschichten und Sehenswürdigkeiten, die Sie so in keinem Reiseführer finden“.

Glühweinfahrten durch Nürnberg: Stadtgeschichte zur Weihnachtszeit

Jährlich kündigt die VAG in Zusammenarbeit mit den Freunden der Nürnberg-Fürther-Straßenbahn e.V. ein besonderes Event in der Vorweihnachtszeit an. Ein Event, das sich seit der ersten Fahrt im Jahr 2000 großer Beliebtheit erfreut. Es ist alles andere als eine gewöhnliche Straßenbahnfahrt – und das macht es sowohl für Gäste der Stadt als auch Einheimische besonders.

Ein weihnachtlich-geschmücktes Straßenbahnmodell erinnert an die 1960er Jahre, während Schaffner Geschichte über die mittelalterliche Stadtmauer, Kaiserburg oder den Industriestätten der Südstadt erzählt. Dabei fährt die Glühwein-Straßenbahn natürlich auch an die ein oder andere Sehenswürdigkeit vorbei, ohne die Nürnberg nicht Nürnberg wäre.

Glühweinfahrten: Auch 2023 müssen die Nürnberger Straßenbahnen für Oldtimer Platz machen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa und Nico Herbertz/Imago

Straßenbahn-Oldtimer, wie sie auch in den Jahren von 1952 bis 1960 hätten fahren können, werden wieder fahrtüchtig gemacht – und bieten Reisenden eine Sightseeing-Tour der besonderen Art. Die Nürnberger Weihnachtstradition findet längst im Ausland Vorbilder. Der Christkindlesmarkt etwa wurde in Chicago zum „Christkindlmarket“, genauso in Milwaukee oder Minnesota. Elisenlebkuchen und Glühwein gibt es jedoch nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt. Wenn die Schaffner Gäste zur Stadtrundfahrt empfangen, dürfen auch die weihnachtlichen Spezialitäten nicht fehlen.

Ab dem 25. November: Nürnberger Sightseeingtour durch die Alt- und Südstadt

Ab dem 25. November lädt die Stadt Nürnberg zur Sightseeingtour ein. Mittwochs bis sonntags werden Schaffner zu vorweihnachtlichen Geschichtenerzähler: links und rechts die Sehenswürdigkeiten Nürnbergs – in der Hand der warme Glühwein. 50 Minuten lang können sich Besucher einen Eindruck von der Stadt machen, der auch für Einheimische das ein oder andere unbekannte Detail bereithalten könnte.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Auf der VAG-Internetseite schreibt das Nürnberger Verkehrsunternehmen über „Geschichten und Sehenswürdigkeiten, die Sie so in keinem Reiseführer finden“. Um in den Genuss zu kommen, zahlen Interessierte 23 Euro – in dem Preis inbegriffen: eine Tasse Glühwein oder alkoholfreien Kinderpunsch, eine limitierte Sammeltasse und ein Lebkuchen.

Seit 2023: Nürnberger VAG bietet erstmals Kinder-Adventsfahrt an

Wem die Straßenbahn-Fahrten der 1950er- und 60er Jahre noch viel zu modern sind, kann an den vier Samstagen vor dem Weihnachtsfest noch weiter in die Vergangenheit reisen. Wie das Online-Portal Nordbayern berichtet, betreibt die VAG dann auch Jugendstil-Straßenbahnen aus den Jahren 1904 und 1913 – begleitet werden sie von uniformierte Schaffner, die auch optisch an vergessene Zeiten erinnern.

Ein weiteres Angebot der VAG: die Kinder-Adventsfahren. Am Samstagvormittag vor Weihnachten fährt ein besonders auffällig geschmückte Straßenbahn aus den 60er Jahren. Außerdem mit dabei: der Pelzmärtel, der weiß, wer dieses Jahr artig war und wer nicht – das gilt sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Und, so bekommen alle, die dieses Jahr brav waren, ein Geschenk. Kostenpunkt für die Kinder-Adventsfahrt: 23 Euro.