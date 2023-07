Reaktion auf den Nürnberger Gewalt-Bahnhof: Polizei beschließt Waffenverbot am Wochenende

Von: Carina Blumenroth

Am Wochenende gilt eine Allgemeinverfügung in Nürnberg. Diese untersagt das Mitführen von Waffen innerhalb des Hauptbahnhofes. © Dwi Anoraganingrum/Future Images/Imago

Zu viel Gewalt am Hauptbahnhof in Nürnberg – jetzt hat die Bundespolizei bis zum 03. Juli (6 Uhr) verboten, gefährliche Gegenstände und Waffen mitzuführen. Welche Ausnahmen es trotzdem gibt.

Nürnberg – Im Jahr 2022 gab es rund 548 Gewalttaten am Hauptbahnhof in Nürnberg. Damit ist die Stadt hinter Hamburg (667) und Hannover (549) bundesweit auf dem dritten Platz gelandet, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Der Bahnhof sei eine zentrale Drehscheibe für Regionen in Nordbayern – jetzt soll der Ort sicherer werden. Ab Freitag (30. Juni) bis Dienstag (03. Juli) gebe es daher zwischen 20 Uhr und 6 Uhr ein Waffenverbot, informiert die Bundespolizei.

Per Allgemeinverfügung: zeitlich begrenztes Waffenverbot am Nürnberger Hauptbahnhof

Das Waffenverbot gilt an allen öffentlich zugänglichen Bereichen am Hauptbahnhof. Die Allgemeinverfügung sieht vor, dass keine Schuss-, Hieb- und Stoßwaffen, Messer oder gefährliche Werkzeuge mitgeführt werden. Auch Pfeffersprays, Baseballschläger, Scheren oder Pfeil und Bogen sind verboten. Wer für eine Sportart verbotene Gegenstände mitnehmen muss, kann dies mit einem entsprechenden Nachweis tun. Dieser Nachweis soll mitgeführt werden.

Wer vom Waffenverbot ausgeschlossen ist

Die Allgemeinverfügung, die das Mitführen von Waffen oder anderen gefährlichen Gegenständen beinhaltet, gilt nicht für alle Menschen. Ausgenommen sind folgende Berufsgruppen:

(Bundes-)Polizei, Rettungsdienst, Zoll, kummunale Ordnungsdienste

Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn

Handwerker (wenn die Gerätschaften zur Ausübung der Arbeit benötigt werden)

Jäger

Gastronomieunternehmer

Die Bundespolizei wird Kontrollen durchführen. Wer sich nicht daran hält, riskiert eine Zwangsgeldandrohnung bis zu 25.000 Euro.

Allgemeinverfügung ist eine Ausnahme – Eingriff in die Freiheitsrechte muss begründet sein

Die Allgemeinverfügung sei eine Ausnahme und müsse durch ein Genehmigungsverfahren laufen, da dies ein Eingriff in die Freiheitsrechte sei, berichtet ein Sprecher der Bundespolizei auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Die aktuelle Verfügung sei nicht die erste diese Art, bereits 2018 gab es schon einmal ein zeitlich begrenztes Waffenverbot in Nürnberg.

Nicht Waffen: Was man zur persönlichen Sicherheit einsetzen sollte

Bei Gefahrensituationen sollte man sich nicht mit einer eigenen Waffe „als Held aufspielen“, dies gelte auch, wenn „es keine scharfe Pistole“ sei, sagt Dietmar Schilff, stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Lieber solle man einen Schrillalarm (auch Panik- oder Taschenalarm) nutzen. Dieser könne bequem in Taschen oder als Schlüsselanhänger getragen werden. Ziel des Alarms ist es, Personen auf die Gefahrensituation aufmerksam zu machen und potenzielle Täter von der Tat abzuhalten. Weitere Tipps hat die Bundespolizei zusammengefasst.

