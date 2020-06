Porschefahrer übersieht Audi: heftiger Zusammenprall - Sportwagen stark beschädigt

Audi schleudert von der Straße

Im Nürnberger Land hat sich am Freitagabend ein Unfall ereignet. Ein Porsche krachte in einen Audi. Der Sportwagen wurde stark beschädigt, der Audi schleuderte von der Straße.

Bei Happurg (Nürnberger* Land) kam es am Freitagabend (26. Juni) zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein Porsche kollidierte auf der Staatsstraße 2236 mit einem Audi.

Die Fahrer hatten Glück und überstanden den Unfall leicht verletzt.

Happurg - Am Freitagabend (26. Juni) kam es bei Happurg im Landkreis Nürnberger Land zu einem schweren Verkehrsunfall.

Schwerer Unfall bei Happurg (Nürnberger Land): Porsche und Audi kollidieren auf Staatsstraße 2236

Ersten Informationen zufolge übersah der Fahrer eines Porsche einen herannahenden Audi, der auf der Staatsstraße 2236 in Richtung Kainsbach unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wie News5 berichtet.

Der Sportwagen kam stark beschädigt auf der Staatsstraße zum Stehen. Der Audi schleuderte von der Fahrbahn eine Böschung hinab.

Porsche und Audi kollidieren: Fahrer haben Glück und werden nur leicht verletzt

Beide Autofahrer wurden trotz des heftigen Zusammenpralls nur leicht verletzt. Sie kamen vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus, wie News5 berichtet. Zahlreiche Rettungskräfte, unter anderem die Feuerwehr*, waren im Einsatz.

Erst im Mai hatte sich auf der A73, nicht weit von Nürnberg*, ein schwerer Unfall ereignet. Ein Porsche-Sportwagen krachte in die Mittelschutzplanke und wurde völlig zerstört.

Am 24. Juni verunglückte ebenfalls ein Sportwagen nahe Nürnberg. Ein Mann hatte sich in einem Ferrari mehrfach überschlagen, sogar der Motorblock wurde herausgerissen.

