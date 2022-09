Folgen der Energiekrise: Nürnberger fordern Wärmefonds nach Münchner Vorbild

Von: Nikolas Pelke

Gegen explorierende Heizkosten sind in Nürnberg am Samstag rund 350 Menschen auf die Straße gegangen. © Nikolas Pelke

Wegen explodierender Heizkosten ist ein Nürnberger Bündnis am Samstag für die Einführung eines Wärmefonds nach Münchner Vorbild auf die Straße gegangen.

Nürnberg – Besonders die steigenden Heizkosten haben am Samstag in Nürnberg rund 350 Menschen zu Protesten auf die Straße getrieben. Gunther Geiler kann von dem Problem ein Lied singen. Der Geschäftsführer des Deutschen Mieterbundes in Nürnberg ist selbst in einer Fernwärme-Wohnung zu Hause.

Energiekrise: Kosten steigen durchschnittlich um 70 Prozent

Erst kürzlich haben die Nürnberger Stadtwerke angekündigt, die Preise für das kommunale Fernwärme-Netz bereits ab dem 1. Oktober drastisch um durchschnittlich über 70 Prozent anheben zu wollen. Viele seiner Nachbarn seien laut Geiler verzweifelt und wüssten noch nicht, wie sie die explodierenden Nebenkostenabrechnungen neben der Miete bezahlen sollen? „Steigerungen in dieser Höhe stellen nicht nur arme Familien vor riesige Probleme, sondern selbst Haushalte mit mittlerem Einkommen“, ist sich Gunther Geiler vom Mieterbund in Nürnberg sicher und kritisiert explizit den kommunalen Nürnberger Energieversorger N-Ergie für den saftigen Preisanstieg.

Gunther Geiler vom Deutschen Mieterbund (rechts) fordert für Nürnberg ein Wärmefonds nach Münchner Vorbild. © Nikolas Pelke

Dagegen hat der städtische Fernwärme-Anbieter den Preisanstieg beispielsweise mit Verweis auf die neue Gasumlage der Bundesregierung verteidigt. Schließlich falle diese neue Umlage laut N-Ergie auch dann an, wenn Erdgas für die Erzeugung von Fernwärme genutzt wird. Das führe zu „erheblichen Mehrkosten“, die man zusätzlich zu den übrigen Preissteigerungen an die Kunden weitergeben müsse. Dabei hat die N-Ergie ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die genaue Höhe der Zuschläge für die Gasumlage noch nicht feststehe. Immerhin dürfen sich die Kunden bereits auf einen größeren Preissprung gefasst machen. Ein Dreipersonenhaushalt in einem Mehrfamilienhaus müsse jährlich auch ohne die Zusatzkosten aus der Gasumlage mit Mehrkosten in Höhe von rund 750 Euro rechnen.

Demonstranten fordern Wärmefonds für Nürnberg

Gunther Geiler hat deshalb bereits die Einführung eines Härtefallfonds gefordert, um Fernwärme-Haushalte notfalls finanziell unter die Arme greifen zu können. In München hätten die Stadtwerke bereits einen Wärmefonds in Höhe von 20 Millionen Euro aufgelegt. Laut Geiler müsse Nürnberg diesem Beispiel folgen. „Angelehnt an München muss jetzt ein Wärmefonds von der N-Ergie in Höhe von zehn Millionen Euro aufgelegt werden, um einkommensschwache Haushalte zu unterstützen, die die erhöhte Belastung nicht tragen können“, hat der Geschäftsführer des Mieterbundes am Samstag in Nürnberg betont.

Heißer Herbst? Die nächsten Proteste gegen hohe Heizkosten sollen bereits am 1. Oktober in Nürnberg stattfinden. © Nikolas Pelke

Derweil befürchtet Linken-Stadtrat Titus Schüller, dass die Proteste auch in Nürnberg mit der nahenden Heizperiode zunehmen werden. „Die Proteste waren erst der Anfang. Denn viele Menschen bekommen erst in den nächsten Tagen die Preiserhöhungen bei Strom und Gas zugeschickt“, ist sich der Nürnberger Stadtrat sicher und fordert weitere Maßnahmen, um kleine und mittlere Einkommen zu entlasten.

Energiekrise: Fernwärmelieferant fordert Preissenkung

Derweil hat der Nürnberger Energieversorger einen Tag nach der angekündigten Preiserhöhung selbst kurioserweise für Preissenkungen plädiert. „Es ist nicht nachvollziehbar, warum die Mehrwertsteueranpassung nur für Erdgas und nicht für Fernwärme gelten soll. Unsere Fernwärmekunden dürfen nicht schlechter gestellt werden als unsere Kunden, die ihre Wohnungen mit Erdgas heizen“, hat Maik Render, Vorstand des kommunalen Energieversorgers, einen Tag nach der Bekanntgabe der Preissteigerung überraschend deutlich gefordert. In Ergänzung zum jüngsten Entlastungspaket der Bundesregierung müsste daher die Mehrwertsteuer-Senkung „dringend“ auf die Fernwärme übertragen werden.

Derweil ist die nächste Protestaktion gegen hohe Heizkosten in Nürnberg schon geplant. Bereits am 1. Oktober will die Initiative soziale Sicherheit, die von dem linken Gewerkschafter Lothar Gritschke ins Leben gerufen worden ist, in Nürnberg erneut auf die Straße gehen.