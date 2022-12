31-Jähriger rettet Rentner aus Gleisbett: Zug erwischt Senior dennoch

Von: Tanja Kipke

Ein Güterzug erfasste den Rentner und verletzte ihn schwer. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Er wollte seine Tasche holen: Ein Rentner kletterte in Ochenbruck ins Gleisbett. Als ein Zug einfährt, rettet ein 31-jähriger ihm das Leben.

Ochenbruck – Immer wieder kommt es vor, dass Bahn-Reisenden persönliche Gegenstände ins Gleisbett fallen. Vor dem Hinterhersteigen wird stets gewarnt, Betroffene sollen sich in solch einer Situation sofort an Bahnmitarbeiter wenden. Einem Rentner wurde ein solcher Vorfall im Landkreis Nürnberger-Land jetzt zum Verhängnis. Wie die Bundespolizei mitteilt, fiel dem 86-Jährigen am Bahnsteig des Ochenbrucker Bahnhofs eine Tasche ins Gleis. Anstatt Hilfe zu holen, kletterte der Rentner selbst ins Gleisbett, um sie zu holen.

Rentner klettert ins Gleisbett: Zug fährt ein und erfasst ihn

Der Senior schaffte es noch, seine Tasche wieder auf den Bahnsteig zu werfen. Als er versuchte, selbst wieder hochzuklettern, näherte sich ein Güterzug. „Der Triebfahrzeugführer erkannte die Gefahrensituation, gab Achtungspfiffe ab und leitete eine Schnellbremsung ein“, heißt es weiter. Allerdings kam die Bremsung zu spät.

Ein 31-jähriger Reisender, der auf dem Bahnsteig auf seinen Zug wartete, erkannte die Gefahr und reagierte sofort. Er lief zum Senior und versuchte ihn an den Händen aus dem Gleisbett zu ziehen. „In diesem Augenblick erfasste das Triebfahrzeug den 86-Jährigen“. Der Mann wurde erheblich an den Beinen verletzt und kam zur medizinischen Versorgung in eine Nürnberger Klinik.

„Nur der schnellen Reaktion des 31-Jährigen ist es zu verdanken, dass ...“

Auch wenn der 31-Jährige den Zusammenstoß mit dem Zug nicht vollständig verhindern konnte, hat er dem Rentner durch sein Handeln das Leben gerettet. „Nur der schnellen Reaktion und der Hilfsbereitschaft des 31-Jährigen ist es zu verdanken, dass dieser Unfall keine lebensbedrohlichen Folgen hatte“, lobt die Polizei den Einsatz. (tkip)

