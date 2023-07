Große Stadt in Bayern beschließt kostenlosen Nahverkehr in der Innenstadt

Von: Leyla Yildiz

Teilen

Der ÖPNV in der Erlanger Innenstadt soll ab 2024 kostenlos sein. Dazu soll eine Ringlinie eingeführt werden. © Harry Koerber/Imago (Symbolbild)

Der Nahverkehr in der Erlanger Innenstadt soll ab 2024 kostenlos sein. Das beschloss der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstag (29. Juni).

Erlangen - Kostenlos mit dem ÖPNV fahren: Das soll ab dem 1. Januar 2024 in der mittelfränkischen Stadt Erlangen möglich sein. Der Stadtrat stimmte einem entsprechenden Beschluss am Donnerstag (29. Juni) zu. Der besagt, dass die Tarifstruktur dahingehend geändert werden soll, sodass im Rahmen eines dreijährigen Pilotprojekts der Nahverkehr in der gesamten Innenstadt kostenlos ist. Die Änderungen sollen mit dem Verkehrsbund Großraum Nürnberg (VGN) umgesetzt werden.

Wie aus einer Pressemitteilung der Stadt Erlangen hervorgeht, soll es außerdem bereits zum Fahrplanwechsel im Dezember eine sogenannte City-Linie geben. Sie ist als Ring-Linie gedacht, die zentrale Punkte in der Stadt anfährt ‒ wie etwa den Großparkplatz, verschiedene Parkhäuser, die Uni-Kliniken sowie die Arcaden ‒ und diese Orte mit der nördlichen Innenstadt verbindet. Ein Ticket muss in den Bussen dieser Linien nicht gelöst werden, Fahrgäste können einfach einsteigen.

ÖPNV in Erlanger Innenstadt bald kostenlos: „Stadtrat hat grünes Licht gegeben“

Oberbürgermeister Florian Janik ist positiv gestimmt von der Neuerung. „Der Stadtrat hat grünes Licht gegeben für mehr umweltfreundliche Mobilität und eine attraktive und gut erreichbare Innenstadt. Wir wollen Busfahren in der Innenstadt so einfach und bequem wie möglich machen“, wird er in der Pressemitteilung zitiert.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Nun müssen nur noch die VGN-Gremien zustimmen. Sie müssen einstimmig dafür sein, ansonsten wird das Projekt nicht umgesetzt. „Mit allen Partnern beim VGN haben bereits intensive Vorgespräche stattgefunden“, sagt Janik. Man habe sich darauf geeinigt, das Projekt zunächst zeitlich zu befristen und es begleitend auszuwerten. „Wir machen uns startklar für ein in dieser Größenordnung einzigartiges Pilotprojekt. Ich hoffe sehr, dass wir auf dieser Grundlage die notwendige Zustimmung bekommen.“

Mindereinnahmen durch kostenlosen Nahverkehr in Erlanger Innenstadt: Ausgleich durch Stadt

Durch die kostenlose Linie wird es logischerweise zu Mindereinnahmen kommen. Das muss die Stadt künftig ausgleichen. Neben Kosten von rund 300.000 Euro im Jahr muss zudem mit Tarifanpassungen gerechnet werden. Eine Klinik-Linie ist ebenfalls in Planung. Ab dem Fahrplanwechsel soll sie weitere Teile Erlangens ansteuern und mit der südlichen Innenstadt verbinden. (ly)

11 tolle Reiseziele für Nürnberg: Mit dem 49-Euro-Ticket durchs Umland, an den Strand – und ins Ausland Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.