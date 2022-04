Pavarotti und Schumacher gaben sich bei ihm die Klinke in die Hand: Fritz Neuser (90) wird noch „mit 100 Autos verkaufen“

Fritz Neuser kennt sich nicht nur mit schnellen Autos aus. Er durfte auch Stars wie Luciano Pavarotti und Michael Schumacher seine Freunde nennen. © privat

Der Nürnberger Fritz Neuser glänzte in zwei Leben. Als Radrennfahrer schaffte er es zu den Olympischen Spielen. Als Autohändler wurde er Kult und steht mit 89 Jahren immer noch im Geschäft.

Nürnberg – Ferrari-Rot so weit das Auge reicht. Ein Auto exklusiver, seltener und kostspieliger als das andere. In den heiligen Verkaufshallen im Nürnberger Kleinreuther Weg 93 stehen Ferraris für über 200.000 Euro das Stück. Daneben seltene Modell von Alpha Romeo, Porsche und Lamborghini. Insgesamt besitzt die Scuderia Auto-Neuser Fahrzeuge im Wert von über zehn Millionen Euro.

Aber nicht nur die Flitzer mit dem Pferd auf der Motorhaube sind hier zu finden. Zwischen ihnen steht eine lebende Legende. Mit inzwischen 90 Jahren geht Fritz Neuser, Deutschlands wohl ältester Autohändler, immer noch täglich seiner Leidenschaft nach – schnelle und seltene Autos verkaufen.

Deutschlands ältester Autohändler, Fritz Neuser, gewann bereits Rennen auf zwei und vier Rädern

Der sympathische Franke mit der Gold-gerahmten Brille in Fliegeroptik und der direkten Art verkauft bereits seit dem Ende der 1950er-Jahre Autos. Beeindruckend, aber noch lange nicht alles, um seinen Legendenstatus zu rechtfertigen. Man könnte den gebürtigen Nürnberger auch als Geschwindigkeitsjunkie bezeichnen.

Nicht nur, dass schon die edelsten und seltensten Sportflitzer über seine Ladentheke gewandert sind – neulich verkaufte er einen Ferrari 250 GTO, für den schon Preise im zweistelligen Millionenbereich aufgerufen wurden. Er selbst ließ auch ordentlich Gummi auf dem Asphalt. 68 Berg- und Rundstreckenrennen bestritt Neuser – wovon er 52 gewann. Als Leiter eines DTM-Teams heimste er sogar eine Europameisterschaft ein. Aber seine lebenslange Leidenschaft bewegt sich nur auf zwei Rädern fort.

Von Nürnberg nach Melbourne: Neusers tragisches Rennen bei Olympia 1956

Obwohl Fritz Neuser so viel erreicht hat, dass es für drei Leben reichen würde. Obwohl er einst Enzo Ferrari traf, Luciano Pavarotti einen guten Freund nennen durfte und mit Michael Schumacher Sportwagen testete. Ein Traum blieb ihm verwehrt. Und dieser treibt ihn noch bis heute um. Man merkt es sofort, wenn man mit ihm spricht. „Nein, ich bereue nichts“, sagt er und denkt doch immer wieder an die verpasste Chance auf eine olympische Medaille bei den Spielen 1956 in Melbourne zurück. So hart, so intensiv hatte er dran gearbeitet. Mit Disziplin und Ausdauer, zwei Eigenschaften, die er sich sein Leben lang bewahrt hat. Am Ende sprang für ihn statt Gold ein Aufenthalt im Krankenhaus heraus. Und alles begann nur mit einem Wunsch.

Neusers großer Traum – ein eigenes Fahrrad besitzen

Nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem Neuser seinen Vater verlor, standen er und seine Mutter wortwörtlich vor den Trümmern ihrer Existenz. Die Wohnung zerbombt fanden sie Unterschlupf im südlich von Nürnberg gelegenen Wolkersdorf – in ihrem Gartenhaus. „Mit 15 Jahren hatte ich zwei Jahre nach dem Krieg einen ganz großen Traum: Ich wollte ein Fahrrad besitzen.“

Die Lösung: der RC Herpersdorf. Beim Radclub meldete er sich als Jugendfahrer an, bekam einen Fahrradrahmen geliehen und schnorrte sich die restlichen Teile zusammen. Erst hatte er kein Interesse am Pflicht-Training – fuhr lustlos mit, dann wurde sein Ehrgeiz geweckt. „73 Jahre bin ich jetzt Mitglied und den Verein gibt es erst seit gut 100 Jahren“, blickt Neuser heute schmunzelnd zurück.

Ende des Olympia-Traums: Unfaire Aktions zerstört die Medaillen-Hoffnung

12 Deutsche Radmeister-Titel und 332 gewonnene Rennen konnte er am Ende seiner Karriere verbuchen. Sogar das silberne Lorbeerblatt – überreicht von Deutschlands erstem Bundespräsidenten Theodor Heuss – kann er sein Eigen nennen. Nur eben die verflixte olympische Medaille fehlt noch in seiner beeindruckenden Sammlung. Mit seinem Tandempartner Günther Ziegler stand der 89-Jährige bereits im Viertelfinale. Dann ein unfairer Rempler der russischen Gegner. Sturz bei 70 km/h. Aufenthalt im Krankenhaus und automatischer siebter Platz. Der Olympia-Traum zerplatzt.

Olympische Spiele in Melbourne: Fritz Neuser (r.) kam bei dem schweren Sturz nach dem russischen Rempler noch am Glimpflichsten davon. © privat

Ferrari-Rot hält Einzug in Nürnberg: Neuser wechselt vom Rad-Meister zum Verkaufs-Meister

1957 war Schluss mit den Fahrradrennen. Profi wollte Neuser nicht werden. „Da hat man zu wenig Geld verdient“, scherzt er rückblickend. Aber vielleicht haben auch die zwei Schädelbrüche und die unsicheren Zukunftsaussichten ihn in seiner Entscheidung bestärkt.

Er betreibt sein Geschäft wie ein Profisportler.

Der 89-Jährige sattelte von zwei auf vier Räder um. Er begann eine Lehre als Autoverkäufer. Wurde umgehend Deutschlands bester Goggomobil-Händler und begann 1962 mit der Firma Auto-Neuser direkt am Maxtorgraben im Zentrum Nürnbergs. 40 Jahre verkaufte er Alpha Romeos. 32 Jahre Ferraris. 2002 hörte er dann als Vertragshändler auf und spezialisierte sich auf rare Sondermodelle und Oldtimer. „Er betreibt sein Geschäft wie ein Profisportler“, sagt seine rechte Hand (will nicht namentlich genannt werden, Anm. d. Red.) über ihn.

Fritz Neuser braucht die Arbeit als Ablenkung und Lebenselixier

Aber was ist es, dass Fritz Neuser nach so langer Zeit immer noch täglich motiviert in seinen Laden zu gehen und mit Schätzen aus Metall und Chrom zu handeln? Ist es, weil er vor drei Jahren seine Frau verloren hat, mit der er 56 Jahre verheiratet war? Ist es, weil er keine Kinder hat, die er sein Lebenswerk weiterführen können? Oder liegt es an einer schief gelaufenen Spinalkanalstenose-Operation vor knapp fünf Jahren – seit der er unter Schmerzen leidet? „Ich wollte nicht mit Schmerzmitteln zu Hause sitzen, deshalb gehe ich jeden Tag in die Arbeit. Das lenkt mich ab.“

Vielleicht ist es von allem ein bisschen was. Aber sicher liegt es auch daran, dass Neuser „ein Selfmade-Mann ist, der jeden Tag, mit 89 Jahren, noch voller Elan ans Tagesgeschäft geht“, wie ihn seine rechte Hand beschreibt.

Deutschlands ältester Autohändler ist ein Geschäftsmann durch und durch

Und dass Neuser wahrer Geschäftsmann ist, stellte er nicht nur einmal unter Beweis. Seit Jahren geht der Nürnberger Autohändler 30 Tage im Jahr zum Heilfasten. Dort traf er 1982 auf einen Sohn der Herrscherfamilie Al Thani aus Katar, der Autos für die Falkenjagd gesucht hat. Neuser roch das Geschäft und baute kurzerhand 36 Range Rover für das Herrscherhaus um.

Denkt noch nicht ans Aufhören: Fritz Neuser (89) ist wohl Deutschlands ältester Autohändler. © privat

Weiter fiel ihm auf, dass die älteren Ferrari-Modelle keine Sitze guten Sitze besaßen. Er baute Schalensitze ein und saß anschließend auf rund 50 Testarossa-Sitzen. Zum Wegschmeißen zu schade. Also suchte er sich einen Büroartikel-Hersteller und schraubte Rollen unten dran. Die Ferrari-Bürostühle gingen für 1900 Euro in den Verkauf. Neusers Lebensmotto, „wenn man sich Mühe gibt, kann man alles erreichen“, hat er selbst unzählige Male erfüllt.

Runder Geburtstag in Nürnberg: Neusers Gästeliste kann sich sehen lassen

Am 14. April war es dann so weit. Die 90 stand an. Geplant war ein Champagner-Empfang mit 90 Gästen. Zwischen den schmucken Sportwagen – rund 80 Stück stehen derzeit im Verkaufsraum – tummeln sich dann Freunde und Bekannte des Nürnberger Autopapstes. Auch große Namen stehen auf der Gästeliste. So haben sich Nürnbergs OB Marcus König (CSU), Ex-Ministerpräsident Günther Beckstein, Schlagersänger und enger Freund Peter Kraus sowie Ex-Radprofi Erik Zabel angekündigt. Vielleicht stattet auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) seiner Heimatstadt einen Besuch ab und gratuliert dem Jubilar persönlich.

Mit der Fritz-Neuser-Stiftung will die Nürnberger Legende Bedürftigen helfen

Wie es danach weitergeht, ist auch schon gewiss. „Er wird noch Autos verkaufen, wenn er 100 ist“, sagt ein Mitarbeiter über seinen Chef. Der hingegen ist stolz, dass er bereits alles geregelt hat. „Alles, was ich hab, hab ich bezahlt. Ich habe keine Schulden und bin mit beiden Beinen auf dem Boden geblieben. Ich bin aus armen Verhältnissen gekommen und dafür schäm ich mich auch nicht.“

Was bleibt, wenn er wirklich einmal nicht mehr ist, steht ebenfalls fest. Es wird eine Fritz-Neuser-Stiftung geben. Zum einen soll mit dem Stiftungsgeld der Jugendradsport gefördert werden. Zum Anderen will Neuser Menschen helfen, die unverschuldet ins gesellschaftliche Abseits gerutscht sind und mit Hartz IV über die Runden kommen müssen. (tel)