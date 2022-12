Eskalation in Nürnberg: Streit um Parkplatz gipfelt in Massenschlägerei

Von: Felix Herz

Nach der Auseinandersetzung konnte die Polizei den flüchtigen Verdächtigen fassen. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa/Symbolbild

Spät in der Nacht ist ein Parkplatz-Streit in Nürnberg völlig aus dem Ruder gelaufen – eine Person musste mit mehreren Platzwunden ins Krankenhaus.

Nürnberg – Beim Autofahren kochen oft die Emotionen hoch. Besonders Geduld ist dann oft ein zu seltenes Gut. Die Polizei berichtete am Sonntag, 4. Dezember, nun von einem Streit im Nürnberger Straßenverkehr, der völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Dabei ging es nur um einen Parkplatz – am Ende musste eine Person jedoch mit mehreren Platzwunden ins Krankenhaus.

Nürnberg: Parkplatz-Streit gipfelt in Massenschlägerei

Das Ganze ereignete sich in der Nacht von Freitag, 2. Dezember, auf Samstag, 3. Dezember, gegen 1 Uhr. Laut Pressemitteilung der Polizei „gerieten in der Adlerstraße zwei Gruppen, bestehend aus vier beziehungsweise fünf Personen, in Streit um einen Parkplatz“. Die Auseinandersetzung schaukelte sich demnach immer weiter hoch und gipfelte schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung.

Dabei attackierten drei Männer ihren 23-jährigen Kontrahenten, heißt es bei der Polizei. Dabei kam auch ein Pfefferspray zum Einsatz. Das Resultat der Schlägerei: „Der Mann erlitt hierdurch mehrere Platzwunden und Atemwegsbeschwerden. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert“, berichtet die Polizei.

Täter fliehen mit Auto – Polizei stellt später den Fahrer

Im Anschluss an die Schlägerei ergriffen die Täter die Flucht. Doch die alarmierte Polizei leitete umgehend Suchmaßnahmen ein. Mit Erfolg: Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte fanden das Auto, darin befand sich einer der an der vorangegangenen Auseinandersetzung beteiligter 19-Jähriger. Seine Mittäter scheinen das Fahrzeug in der Zwischenzeit verlassen zu haben.

Die Polizei hat eigenen Angaben zufolge die Ermittlungen gegen die Männer aufgenommen. Sie „müssen sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung strafrechtlich verantworten“, heißt es abschließend im Pressebericht. (fhz)

