Musik-Wunderkind (11) spielt eigene Sinfonie in Nürnberg – und hat ein eigenes Orchester

Von: Adriano D'Adamo

Viktor Breimesser ist elf Jahre alt und spielte seine eigene Sinfonie auf der Bühne einer Nürnberger Universität. Ein Musikwissenschaftler beschreibt ihn als ein musikalisches Ausnahmetalent.

Nürnberg – Kinder können die unterschiedlichsten Hobbys haben. Fußballspielen, Malen oder lesen. Für den elfjährigen Victor Breimesser ist es aber etwas eher Ungewöhnliches: Er komponiert seine eigene Musik am Klavier. Mitte Juli holte die Friedrich-Alexander-Universität (FAU) den jungen Musiker auf die Bühne – für sein eigenes Orchester.

Hochbegabt und Ausnahmetalent: Elfjähriger spielte zwei Sinfonien auf der Bühne

Am 19. Juli führte die FAU seine Werke auf der Bühne der Aula in Nürnberg auf. Das war das zweite Mal, dass Breimesser seine „Sinfonie infonischer Satz C-Dur“ aufführte. Sie feierte bei einem Wettbewerb in Halberstadt Premiere, klang da jedoch anders, als bei der Aufführung in der Universität. „Es ist schon spannend, man entdeckt immer was Neues. Das Orchester interpretiert das Stück immer anders“, sagte der elfjährige Musiker der Universität. Das Orchester setzte sich aus Musikpädagogik-Studenten der FAU zusammen.

Viktor Breimesser spielte seine Sinfonie auf der Bühne der Aula. © FAU/Boris Mijat

Victor Breimesser begann mit sechs Jahren das Klavierspielen und mit neun Jahren komponierte er seine erste Sinfonie. Die Friedrich-Alexander-Universität betitelte ihn als „Musik-Wunderkind“. Julian Tölle, Musikwissenschaftler an der Uni, beschrieb ihn als hochbegabt und Ausnahmetalent, berichtete BR24.

Eltern unterstützen Musik-Karriere: Er will aber einen völlig anderen Beruf lernen

Nach der Sinfonie performte Breimesser auch noch seine Komposition „Allegretto con Variazioni“ auf der Bühne der Aula. Für den Auftritt erhielt er viel Applaus. Auch seine Eltern waren im Publikum, die ihn bei seiner Musik unterstützen und nicht unter Druck setzen wollen. „Wir geben ihm einen Rahmen, in dem er sein Talent ausleben kann“, sagte Ulrich Breimesser, Vater des Musikers, gegenüber BR24.

Trotz der musikalischen Erfolge in seinen jungen Jahren möchte Viktor Breimesser einen anderen beruflichen Weg einschlafen. Die Musik sei für ihn nur ein Hobby, sagte er BR24. Er würde am liebsten Ingenieur werden.

