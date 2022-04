Organspendeausweis in Club-Optik: 1. FC Nürnberg macht Fans auf wichtiges Thema aufmerksam

Von: Thomas Eldersch

Der 1. FC Nürnberg will mit einem designten Organspendeausweis auf das wichtige Thema aufmerksam machen. © 1. FC Nürnberg

Mit einer Woche im Zeichen der Organspende will der 1. FC Nürnberg Aufmerksamkeit auf das wichtige Thema lenken. Dazu gibt es den Ausweis auch noch in Club-Optik.

Nürnberg – Die Woche nach dem Osterfest steht beim 1. FC Nürnberg ganz im Zeichen eines wichtigen Themas: der Organspende. Auf seiner Homepage informiert der Club, dass es ab Freitag, 22. April, Organspendeausweise in Vereinsoptik geben wird. „Wir sind überzeugt, dass wir dadurch unsere Club-Fans zur Auseinandersetzung mit diesem lebensnotwendigen Thema motivieren können. Jedes ‚ja‘ bringt schwerkranken Patienten die Chance auf ein Überleben“, sagt Niels Rossow, kaufmännischer Vorstand des Zweitliga-Vereins.

1. FC Nürnberg: Club will über Wichtigkeit von Organspenden aufklären

9000 Menschen sollen laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) in Deutschland auf ein lebensrettendes Organ warten. Über 1000 potenzielle Empfänger kommen dabei aus Bayern. „Der Mangel an gespendeten Nieren, Herzen oder Lebern ist seit Jahren groß“, heißt es weiter auf der Club-Seite. Täglich würden drei Menschen auf der Warteliste sterben, da sie kein Organ bekommen haben.

Jetzt hat sich der Club mit der BZgA zusammengetan, um auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen. Unterstützt werden sie dabei von Club-Arzt Prof. Dr. Werner Krutsch. Der kommende Spieltag gegen den SV Sandhausen (Sonntag, 24. April) und die Tage zuvor sollen dem Thema gewidmet werden.

1. FC Nürnberg: Co-Trainer spricht über Organspendefall in der Familie

Und die Cluberer aus Nürnberg gehen mit gutem Beispiel voran. FCN-Co-Trainer Frank Steinmetz trägt seinen Organspendeausweis seit gut 20 Jahren mit sich im Geldbeutel. „Mein Schwiegervater lebt mit einem Spenderherz. Ich kann nur an alle Club-Fans appellieren: Holt euch euren Organspendeausweis und überzeugt andere davon. Denn auch ihr könnt irgendwann auf ein Spenderorgan angewiesen sein!“

Im Rahmen der Aktion sind auch einige Veranstaltungen geplant. So kann man den Organspendeausweis in Club-Optik ab Freitag im ClubHaus, im Service-Center im Max-Morlock-Stadion oder kostenlos im Online-Shop abholen. Außerdem findet online eine Gesprächsrunde statt. Auf UnserClub.de sprechen am heutigen Donnerstag ab 18 Uhr Experten und Vereinsverantwortliche über das Thema. Des Weiteren kann man sich den Ausweis am Ehekarussell am Samstag zwischen 10 und 18 Uhr abholen und sich dazu informieren. Einen Aktionsstand wird es auch im Rahmen der Zweitliga-Partie am Sonntag geben. (tel)