Kühle Orte für heiße Sommertage – in Nürnberg einfach per Stadtplan finden: Mitmach-Aufruf an die Bürger

Schutz für die Gesundheit

Von Carina Blumenroth schließen

Die Temperaturen steigen an, nicht nur, weil gerade Sommer ist, sondern auch ganz generell. Die Welt wird heißer, Klimawandel sei Dank. Wichtig sind da Orte zum Abkühlen.

Nürnberg – Blauer Himmel, knallige Sonne, drückende Luft – da kann so mancher Kreislauf schlapp machen. Gerade innerhalb der Stadt sind schattige Plätzchen oft Mangelware. Wer bei gutem Wetter im Freien ist, braucht zur Erholung allerdings gerne mal einen Schattenplatz. Daher werden in Nürnberg jetzt kühle Orte für eine Auszeit in der Stadt gesucht. Alle Bürgerinnen und Bürger können sich daran beteiligen.

Kühle Orte in Nürnberg: Warum sie gerade jetzt gesucht werden

Immer mehr heiße Tage oder längere Hitzeperioden, das geht mit dem Klimawandel einher. Der Stadtrat in Nürnberg hat daher im vergangenen Jahr einen Hitzeaktionsplan verabschiedet. Der wird jetzt nach und nach konkretisiert, heißt es auf der Webseite der Stadt. Damit das gelingt, sind auch die Bürgerinnen und Bürger gefragt.

Was ist das Hauptziel des Hitzeaktionsplans? Besonders im Fokus steht die Gesundheit der Menschen. Dies bedeutet, dass die Folgen der Hitze auf den menschlichen Körper reduziert werden sollen. So sollen auch die „hitzebedingten Arztbesuche und Krankenhauseinweisungen“ vermindert werden, heißt es auf der Webseite der Stadt Nürnberg. Geschützt werden sollen besonders: Schwangere, Säuglinge, Kleinkinder und ältere Menschen. Auch Menschen in Gemeinschaftunterkünften und Obdachlose sind vermehrt von Hitze betroffen und sollen geschützt werden.

Kühle Orte im Freien: Was kann bei Hitze Schutz bieten?

+ In Nürnberg sucht die Stadt nach kühlen Orten. © Montage: H. Tschanz-Hofmann/Imago, Sceenshot/Stadt Nürnberg

Schattige Plätze, beispielsweise unter Bäumen, Orte am Wasser oder in Innenräumen, wie Kirchen, können bei Hitze ein Zufluchtsort sein. Bis zum 23. Juli können Bürgerinnen und Bürger online Orte eintragen. Das geht interaktiv, indem man einen Punkt auf der Ortskarte setzt. Dann werden drei Kategorien abgefragt:

Kühler Ort am/mit Wasser Kühler Ort im Freien Kühler Innenraum

Im Anschluss kann man angeben, ob der Ort barriere- und kostenfrei ist, ebenso kann man spezielle Öffnungszeiten vermerken. Hier können kühle Orte eingetragen werden.

Schutz vor Hitze: Auch in München läuft ein Pilotprojekt

Was tun gegen steigende Temperaturen? Nicht nur in Nürnberg versucht man was gegen Hitze zu tun. Ein Pilotprojekt gibt es aktuell auch in München, informiert die Deutsche Presseagentur (dpa). Gearbeitet wird dort an der App ‚Hitzefrei München‘. Die soll dabei helfen, schattige Wege durch die Stadt zu finden. Ebenso soll man damit erfahren können, wo man an heißen Tagen kostenlos einen Schluck Wasser bekommt. Bis zum Herbst läuft eine Testphase, im kommenden Jahr soll die App in allen Münchner Stadtteilen nutzbar sein.

Rubriklistenbild: © Montage: H. Tschanz-Hofmann/Imago, Sceenshot/Stadt Nürnberg