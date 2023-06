Schaden an Ferienflieger: Sicherheitslandung kurz nach Start – Passagier spricht über Panik an Bord

Von: Felix Herz

Wegen einer beschädigten Frontscheibe entschied sich der Pilot eines Urlaubsfliegers umzukehren, und in Nürnberg eine Sicherheitslandung durchzuführen. © NEWS5 / Grundmann

Kurz nach dem Start bemerkte der Pilot eines Urlaubsfliegers, dass die Frontscheibe beschädigt war. Er entschied sich für eine Sicherheitslandung.

Nürnberg – Zwischenfall am Nürnberger Flughafen: Weil der Pilot kurz nach dem Start eine beschädigte Frontscheibe bemerkte, drehte er kurzerhand um und landete wieder in Nürnberg. Ein Passagier berichtete im Anschluss von bedrückenden Szenen an Bord der Maschine.

Scheibe springt mitten im Flug: Urlaubsflieger muss umkehren

Am Samstagmorgen, 24. Juni, sollte die Boeing 737-85R der Corendon Airlines zahlreiche Urlauber nach Griechenland, auf die Insel Kreta bringen. Das gelang aber erst beim zweiten Versuch – denn beim ersten Versuch hatte sich der Pilot kurz nach dem Start um 07:50 Uhr entschieden, umzukehren und eine Sicherheitslandung in Nürnberg durchzuführen.

Der Grund: Die Frontscheibe war gesprungen. Ein Passagier berichtete später gegenüber nordbayern.de, es hätte einen kleinen Knall gegeben, dann sei das Flugzeug plötzlich langsamer geworden. In der Kabine sei es plötzlich sehr still geworden, der Geruch von Sprit hätte in der Luft gelegen – und auch die Crew habe sehr verunsichert gewirkt.

Flughafenfeuerwehr und Rettungskräfte stehen bereit: Ferienflieger muss umkehren

Wegen der beschädigten Frontscheibe hatte sich der Pilot entschieden, zurück zum Albrecht-Dürer-Flughafen in Nürnberg zu fliegen und dort eine Sicherheitslandung durchzuführen. Bei der Ankunft standen Flughafenfeuerwehr und Rettungskräfte bereit, die Passagiere mussten den Ferienflieger verlassen.

Später hob dann eine Ersatzmaschine ab und brachte die Urlauber wohlbehalten nach Griechenland. Nicht alle aber – denn wie der zuvor erwähnte Passagier gegenüber nordbayern.de berichtet, sei er nicht in das Ersatzflugzeug gestiegen.

