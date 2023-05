„Panische Angst vor Menschen“: Hund Eddie macht im Tierheim Fortschritte - und sucht nun sein Zuhause

Von: Katarina Amtmann

„Niemand vermisst ihn“, schreibt das Tierheim zur Geschichte von Eddie. Der Hund wurde in Nürnberg gefunden und hatte panische Angst vor Menschen.

Nürnberg - „Wo kommst du nur her?“ fragt das Tierheim Nürnberg zu einem Foto von Hund Eddie auf Facebook. Das Tier ist circa zwei Jahre alt und wurde am 11. März in Nürnberg gefunden, „niemand vermisst ihn.“

„Panische Angst vor Menschen“: Tierheim kümmert sich um Hund Eddie

Erst nach mehreren Wochen, am 29. April, berichtet das Tierheim nun von dem Hundeschicksal - und das hat einen Grund. „Eddie hatte panische Angst vor Menschen, wenn man nur in seine Nähe kam, verkrümmelt er sich in die Ecke.“ Nicht mal anfassen war möglich, das Tier habe sogar die Pflegerin gebissen.

Mit viel Zeit und Geduld war es dann möglich, ihm ein Geschirr anzupassen und er habe eine Hausleine bekommen. „So konnten wir mit ihm Gassi und Kontakt aufnehmen ohne persönlich an ihn ran zu müssen. Gassi war anfangs ein Drama, er hat versucht sich in jeder Ecke zu verstecken, also haben wir klein angefangen“, berichtet das Tierheim weiter.

Eddie sucht ein Zuhause. © Tierheim Nürnberg

Hund Eddie macht Fortschritte im Tierheim - nun sucht er sein Zuhause

Nach sechs Wochen mit Hausleine, in der auch die Pflegerin nicht locker gelassen hat, dachte sich der kleine Hund wohl „so verkehrt kann die nicht sein.“ Mittlerweile gehe der Hund sogar gut und gerne Gassi.

„Die ersten Erfolge waren da, er hat sich über sie gefreut aber anfassen ging noch nicht. Es ist nochmal eine Woche vergangen und da ist Eddies Knoten endlich geplatzt“, freut sich das Tierheim. Eddie habe sich anfassen lassen und könne es sogar schon ein bisschen genießen. Nun soll der kleine Hund in ein neues Zuhause ziehen.

Ruhiges Zuhause ohne Kinder

Am Stadtrand oder ländlich

Mit Hunden kommt er soweit gut klar, kennt den Umgang aber vermutlich nicht wirklich

Tierheim sucht Zuhause für Chihuahua Eddie

„Da wir leider nicht mehr über ihn wissen, suchen wir einfühlsame Chihuahua-Liebhaber mit Erfahrung und Geduld, die dem kleinen unsicheren Wesen durchs Leben helfen und nicht gleich zu viel von ihm erwarten“, so das Tierheim.

„Was für eine schreckliche Vorgeschichte muss der arme Kerl haben? Und dann einfach entsorgt“, zeigt sich ein Follower entsetzt. „Wahrscheinlich ist es auch gut so , dass der Vorbesitzer sich nicht gemeldet hat, wer weiß , was er mit Eddie angestellt hat ... Ich wünsch dir alle Gute, kleiner Kerl“, lautet ein weiterer Kommentar. Wer Eddie ein Zuhause geben will, kann den Interessentenbogen des Tierheims ausfüllen.

Schäferhund-Mix Askan wartet ebenfalls noch auf eine neue Familie. Hunde-Oma Gimich sucht ebenfalls ein letztes Zuhause für die Zeit, die ihr noch bleibt. (kam)

