Passanten eilen zu Hilfe: Motorradfahrer prallt gegen Hauswand und stirbt

In Nürnberg hat ein Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gegen eine Hauswand geprallt. Der Mann starb im Krankenhaus.

Nürnberg - Ein Mann ist in Nürnberg mit seinem Motorrad gegen eine Hauswand geprallt. Der Biker starb anschließend im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.

Unfall in Nürnberg: Motorradfahrer prallt gegen Hauswand und stirbt

Sein Motorrad sei am Donnerstagnachmittag, 3. August, im Gemeindeteil Zollhaus zuerst auf eine Verkehrsinsel geraten, anschließend habe der Fahrer die Kontrolle über die Maschine verloren, wie die Polizei am Abend mitteilte. Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht bekannt. Die Identität des Mannes war am Abend noch unklar.

Passanten leisten nach Unfall in Nürnberg Erste Hilfe - Biker stirbt im Krankenhaus

Passanten hatten laut Polizei Erste Hilfe geleistet, bevor der Rettungsdienst eintraf. Die Staatsstraße 2225 war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Polizei ermittelt, zudem wurde ein Gutachter zur Klärung der Unfallursache eingesetzt. (kam/dpa)

