Highlight für Kinder? „Meine Jungs würden ausflippen“: Besonderes Flugzeug landet in Nürnberg

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Eine „sehr spezielle Maschine“ ist am Nürnberger Flughafen gelandet. Ein paar Eltern sind sich sicher, dass ihre Kinder begeistert wären, wenn sie den Flieger sehen würden.

Nürnberg - Diesen Anblick gab es für Flugzeugfans bisher sicher auch nicht allzu oft: Am Albrecht-Dürer-Flughafen in Nürnberg ist eine „sehr spezielle Maschine“ gelandet, wie der Airport selbst auf Facebook mitteilte. Denn die Boeing 737 der Airline Sun Express hat eine Paw-Patrol-Lackierung.

Paw-Patrol-Flugzeug landet in Nürnberg: „Meine Jungs würden ausflippen“

Paw Patrol ist eine bei Kindern beliebte Zeichentrickserie: Die Hunde Chase, Marshall, Rocky, Zuma, Rubble und Skye sind in ihrem Wohnort immer zur Stelle, wenn Hilfe benötigt wird. Gemeinsam mit ihrem Trainer Ryder retten sie zum Beispiel Katzen von Bäumen und meistern verschiedene Missionen. Unter dem Facebook-Post melden sich deshalb auch viele Eltern zu Wort: „Hoffentlich auch im August, meine Jungs würden ausflippen.“

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

„Unsere Kids wären mega happy“: Besonderes Flugzeug begeistert auf Facebook

„Fliegt er zufällig am 16.8? Unsere Kids wären mega happy“, kommentiert eine weitere Frau. „Kommt der Flieger öfters in Nürnberg zu Besuch?“ will jemand wissen. Darauf gibts vom Flughafen bisher keine Antwort, doch eine Frau kann zumindest kurzfristig aushelfen: „Für alle Spotter und Begeisterten: laut Flightradar24 App kommt die Maschine Donnerstag, um 19:25 Uhr erneut nach Nürnberg.“ Wer also spontan ist und den Paw-Patrol-Flieger in Nürnberg sehen will, hat am Abend des 4. Mai offenbar die Möglichkeit. (kam)

15 Orte in Bayern, die man gesehen haben muss Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.