Mit Pistole bedroht: Autofahrer blickt bei Überholvorgang plötzlich in den Lauf einer Waffe

Von: Katharina Brumbauer

Die Verkehrspolizei Erlangen musste am Sonntag auf die A73 ausrücken (Symbolbild). © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ein Autofahrer hat den Fahrer eines Kleintransporters, als der ihn auf der A73 überholen wollte, mit einer Pistole bedroht. Die Polizei entdeckte bei dem Mann weitere Waffen.

Fürth - In den Lauf einer Pistole hat ein Fürther am Sonntag bei einem Überholvorgang auf der A73 geblickt. Bei der Auffahrt auf die A73, an der Anschlussstelle Fürth-Ronhof in Richtung Erlangen, hat sich der 33-jährige noch hinten eingeordnet. Als der Mann in seinem Kleintransporter den vorausfahrenden Wagen überholen wollte, bemerkte er, dass eine Pistole auf ihn gerichtet ist. Der Fahrer, der mit der Schusswaffe hantierte, brauste davon, konnte auf Höhe Forchheim aber gestellt werden. Das teilte die Verkehrspolizei Erlangen am Montag, 17. Oktober, mit.

Beim Überholvorgang mit Pistole bedroht: Unstimmigkeiten schon beim Auffahren auf die Autobahn

Der Fürther gab bei den Behörden zu Protokoll, dass der Fahrer, der ihn mit der Pistole bedrohte, schon am Auffahren auf die Autobahn, den sogenannten „Frankenschnellweg“, gehindert hatte. Der Autofahrer, ein 46-jähriger Nürnberger, sei immer auf seiner Höhe geblieben und habe ihn nicht die Spur wechseln lassen. Der 33-jährige bremste also ab und reihte sich zunächst hinter dem Pkw ein. Als er überholte, sah der Mann die Schusswaffe auf sich gerichtet und verständigte daraufhin die Polizei.

Autofahrer zückt beim Überholvorgang Pistole: Polizei stellt weitere Waffen sicher

Die konnte den Davongerasten kurze Zeit später stellen. Im Fahrzeug des Flüchtigen stellten die Beamten nicht nur eine, sondern zwei Pistolen, ein Pfefferspray und ein als Taschenlampe getarntes Messer sicher. Für die Pistolen konnte der Nürnberger einen kleinen Waffenschein vorweisen. Alle Waffen lagen in Griffweite des Mannes.

Das Messer und die Pistolen wurden sichergestellt, ein Verfahren wegen Bedrohung eingeleitet. Die Stadt Nürnberg überprüft die Zuverlässigkeit und eine mögliche Entziehung des Waffenscheins. Des Weiteren muss sich der 46-Jährige einer Prüfung unterziehen, ob er als Führerscheininhaber weiter geeignet ist.

