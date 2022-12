„Nein, wir schließen nicht!“: Beliebte Pizzabar stellt nach Insolvenz-Anmeldung einiges klar

Von: Tanja Kipke

Teilen

Der Italiener „Falco Manufaktur“ in Nürnberg meldete überraschend Insolvenz an. Schließen muss der Laden jedoch nicht. Der Betreiber klärt auf Facebook über die Hintergründe auf.

Nürnberg – Seit einigen Tagen läuft ein Insolvenzfahren bei dem angesagten Italiener „Falco Manufaktur“ in Nürnberg. Den Laden gibt es seit 1,5 Jahren und er kommt bisher bei den Einheimischen gut an. Es gibt Pasta und neapoletanische Pizza, die Bewertungen auf Google sind durchweg positiv. Wieso dann Insolvenz anmelden?

Die Pizzeria „Falco Manufaktur“ kommt bei den Nürnbergern gut an. (Symbolbild) © Arno Burgi/dpa

Nürnberger Pizzabar meldet Insolvenz an: „Nein, wir schließen nicht!“

Auf Facebook erklärt der Betreiber, Giovanni Falco, dass es sich dabei „um einen Gesellschafter Streit“ handelt. Der Streit werde „von der Gegenseite in die Öffentlichkeit getragen“. Es gehe also nicht etwa um eine Unwirtschaftlichkeit der „Falco Manufaktur“ oder gar eine Schließung. Aufgrund eines veröffentlichten Artikels erhält das Restaurant derzeit mehrere Nachfragen, ob das Geschäft schließen muss.

„Nein, wir schließen nicht“, stellt das Team auf ihrer Facebook-Seite entschieden klar. „Natürlich sind und werden wir auch weiterhin wie gewohnt für Euch da sein.“ Man brauche sich also keine Sorgen machen.

Ein fränkischer Metzger gibt auf und schließt sein Geschäft zum Ende des Jahres. Die Energiekosten seien nicht mehr tragbar, er ist enttäuscht von der Politik.

Erleichterung bei Kunden nach Facebook-Beitrag: „Da bin ich aber sehr froh!“

Unter dem Facebook-Beitrag ist die Erleichterung bei den Gästen groß. „Da bin ich aber sehr froh“ und „Zum Glück“ ist dort zu lesen. Die Pizzabar erhält auch viel Lob von den Nutzern. „Macht so weiter, toller Laden – einer der besten in Nürnberg!“. Das sieht eine weitere Person ähnlich: „Ihr seid super und was gut ist bleibt, so isses“. Wie es mit dem Insolvenzverfahren um den Nürnberger Italiener weitergeht, bleibt abzuwarten. (tkip)

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.