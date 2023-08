Kein Raum, kein Geld und kein Personal: Tierheim Nürnberg stößt ans Limit und nimmt keine Tiere mehr auf

Von: Adriano D'Adamo

Dem Tierheim Nürnberg gehen der Platz und das Futter aus. Deswegen musste es einen Aufnahmestopp verhängen und rief zu Futterspenden auf – aber Amazon will nicht liefern.

Nürnberg – Tierheime kümmern in den unterschiedlichsten Fällen um Tiere, wenn sie zum Beispiel abgegeben werden, wenn ihre ehemaligen Besitzer sich nicht mehr um sie kümmern können, sie auf der Straße gefunden werden oder wenn sie aus einem illegalen Tiertransport stammen. Leider gibt es auch bei diesen Institutionen ein Limit, wie viel die Helfer schaffen und wie viele Tiere sie aufnehmen können. Das Tierheim Nürnberg hat diese Grenze erreicht. Es verhängte einen Aufnahmestopp und teilte mit, dass ihnen das Futter für die Tiere ausgeht.

Das Tierheim Nürnberg musste einen Aufnahmestopp ausrufen. (Symbolbild) © IMAGO/Dwi Anoraganingrum

Kritik an der Politik und illegalen Welpentransporten: Tierheim Nürnberg hat keinen Platz mehr

Im Tierheim Nürnberg befinden sich aktuell 55 Hunde und mehr als 130 Katzen. Tanja Schnabel, Leiterin des Tierheims Nürnberg, sagt gegenüber BR24, dass sie räumlich, finanziell und auch personell ihre Grenze erreicht haben. Es können bei ihr und ihrem Team keine weiteren Fundtiere mehr aufgenommen und Haustiere abgegeben werden. Das Tierheim Nürnberg führt eine Warteliste für Hundebesitzer, die ihre Hunde abgeben möchten. Die Abgabe kann allerdings nicht sofort stattfinden - die Wartezeit beträgt rund eineinhalb Jahre.

Ein weiteres Problem für das Tierheim Nürnberg sind verhaltensauffällige Hunde. Diese Tiere seien nur schwer oder im schlimmsten Fall gar nicht zu vermitteln. Sie nehmen deswegen einen Platz im Tierheim für sehr lange Zeit in Anspruch, erklärt Schnabel BR24. Die Tierheimleiterin kritisierte die Politik. Die verantwortlichen Politiker seien laut Schnabel unter anderem schuld am Kollaps der Tierheime.

Die Politik habe laut der Tierheimleiterin zu lange weggeschaut. Tierschutzvereine und Tierheime fordern unter anderem eine Eindämmung illegaler Welpentransporte weggeschaut, berichtet BR24. Die Hunde landen schließlich im Tierheim. Erst vor Kurzem musste das Tierheim wieder ein Fundtier aufnehmen. Polizisten fanden eine Hündin an einem Zaun angebunden und brachten sie unverzüglich ins Tierheim.

Tierheim geht das Futter aus: Amazon verschickt kein „Gefahrengut“

Neben Platz und Geld geht dem Tierheim Nürnberg auch noch das Futter aus. Die Helfer haben „gerade so viele Tiere im Haus wie schon lange nicht mehr und es reißt nicht ab“, schreiben die Zuständigen auf Facebook. „Wir sind dringend auf Unterstützung angewiesen.“ Um es Interessierten leichter zu machen, den Tieren und Pflegern zu helfen, erstellte das Tierheim Nürnberg eine Wunschliste auf Amazon, allerdings gab es dabei Probleme.

Das Futter konnte nicht an die Adresse des Tierheims geliefert werden. Erst ein Anruf bei Amazon gab Aufschlüsse darüber, warum das Tierheim Nürnberg das Futter nicht erhalten konnte. Für die gewünschten Artikel laut Amazon bestehen Lieferbeschränkungen. Das Tierheim postete auf Facebook eine Nachricht von Amazon, welche die Lieferbeschränkungen erklärte. Die Artikel beinhalten „brennbare, unter Druck stehende, ätzende, umweltgefährdende oder anderweitig schädliche Substanzen“. Diese Produkte sind „gemäß dem Europäischen Abkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter im Luftverkehr als Gefahrengut eingestuft“, zeigt die Nachricht des Unternehmens.

„Wir sind gerade etwas sprachlos“, schreibt das Tierheim Nürnberg auf Facebook. Die Helfer ließen es sich nicht nehmen, einen Witz über die Situation zu machen. „Ist das Hunde- und Katzenfutter brennbar oder umweltgefährdend? Warum kann es nicht an Land versendet werden, wenn es im Luftverkehr als Gefahrgut eingestuft ist? Fragen über Fragen“, heißt es am Ende ihres Posts. Da ihnen Amazon nicht weiterhelfen konnte, posteten sie eine Liste an Tierfutterprodukten, die sie benötigen und Unterstützer ihnen spenden können.

