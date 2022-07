Polizei rettet Katzenbaby aus Motorraum und spielt ihm Kitten-Videos vor – „Helden“

Von: Thomas Eldersch

Teilen

Polizei Ansbach rettete ein Kätzchen aus einem Motorraum. © Polizei Mittelfranken

Rettungsaktion der besonderen Art. Die Polizei Ansbach befreite ein Kätzchen aus dem Motorraum eines abgestellten Wagens und wurde dafür auf Facebook gefeiert.

Ansbach – Einen Polizeieinsatz der besonderen Art hatte die Polizei Ansbach in der Nacht auf Dienstag, 12. Juli. Ein Miauen aus dem Motorraum rief die Beamten auf den Plan. Einige Handgriffe und Schrauberein später konnte das Kätzchen aus dem Motorraum befreit werden. Jetzt befindet es sich in der Obhut des Tierschutzvereins Ansbach. Aber zuvor gaben die Beamten dem Findelkind noch einen Namen.

Kätzchen aus Motorraum in Ansbach befreit: Polizei muss Fahrzeug auseinander nehmen

Lautstarkes Miauen rief in der Nacht auf Dienstag einige Passanten in der Rettistraße in Ansbach auf den Plan. Sie konnten das Geräusch einem abgestellten Auto zuordnen. Dort entdeckten sie die Katze auch zweimal. Sie konnten sie allerdings nicht herauslocken. Sie verkroch sich im Motorraum. Weil sie nicht mehr weiterwussten, riefen sie die Polizei um Hilfe, schreibt diese auf Facebook.

Ein Streifenwagen traf gegen 0.16 Uhr vor Ort ein. Als die Beamten ausstiegen, konnten sie ebenfalls das Miauen des Kätzchens vernehmen. Sie versuchten zunächst die Halterin des Autos ausfindig zu machen. Diese war allerdings nicht erreichbar. Also blieb den Polizisten nichts anderes übrig, als mit eigener Kraft in den Motorraum zu gelangen, heißt es weiter.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Um die Katze anzulocken, spielten sie ihr Videos von anderen miauenden Kitten vor. Doch das half nichts. Also kam ein Wagenheber zum Einsatz. Die linke Fahrzeugseite wurde angehoben, sodass ein Beamter unter das Auto kriechen konnte. Das kleine Tier fürchtete sich aber immer mehr und verkroch sich noch tiefer in die Eingeweide des Wagens. Der Polizei blieb nichts anderes übrig, als den Radkasten abzumontieren. Erst dann gelang es ihnen, das Kätzchen zu befreien. Es blieb bei der Aktion unverletzt.

Facebook-Community feiert die Polizei Ansbach für Rettungsaktion

Anschließend wurde das verängstigte Tier in die Polizeiinspektion Ansbach gebracht. Dort bekam es einen Namen von den Beamten verpasst. „Ally“ heißt das Kitten jetzt in der PI. Im Laufe des Dienstags wurde es dem Tierschutzverein Ansbach übergeben. Dort wurde es medizinisch versorgt. Sie schätzen das Alter der Kleinen auf 21 bis 28 Tage. Der Verein hofft jetzt, dass sich Menschen melden, die über die Herkunft des Kätzchens etwas sagen können. Vermittelt wird das Tier im Augenblick nicht.

In den ersten fünf Stunden, in denen die Geschichte auf dem Facebook-Kanal der Polizei Mittelfranken geteilt wurde, erhielt sie über 800 Likes und über 80 Kommentare. Viele Nutzer feierten die Polizei für ihr beherztes Eingreifen. „Helden“, „Ihr seid super“ und „Das nenne ich Freund und Helfer“ war dort zu lesen. Nicht wenige rieten den Polizisten, die Katze bei sich aufzunehmen. „Behalten! Innendienstkatze“, schrieb einer. Eine Nutzerin kam sogar auf die Idee, „Kommissar Rex“ in „Kommissar Cat“ umzuschreiben. (tel)