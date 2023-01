Polizei berichtet von kuriosem Unfall in Bayern: „Vom Ampelmast fehlt jede Spur“

Von: Felix Herz

Am Wochenende ereignete sich in Nürnberg ein Unfall mit eher kuriosen Folgen: Vom umgefahrenen Ampelmast fehlt jede Spur. Auch die Polizei weiß nicht weiter.

Nürnberg – Am vergangenen Wochenende ereigneten sich einige Unfälle in Bayern. Am Freitagnachmittag, 13. Januar, krachte zum Beispiel ein 87-jähriger Autofahrer vermutlich wegen eines Fahrfehlers in eine Fürther Apotheke – glücklicherweise wurde niemand verletzt. Nun berichtet die Polizei Mittelfranken auch von einem etwas kuriosen Unfall, der sich am Wochenende in Nürnberg zutrug.

Unfall in Nürnberg: Auto prallt gegen Ampelmast – und verschwindet damit

Wie die Polizei Mittelfranken unter anderem auf Facebook mitteilte, ereignete sich der Unfall in den frühen Morgenstunden am Sonntag, 15. Januar. Kurz vor 4 Uhr sei ein weißer Pkw mit ausländischem Kennzeichen von der Hilpoltsteiner Straße in die Städtlerstraße abgebogen. Dabei prallte er laut Bericht gegen eine Ampel.

Unwahrscheinlich, dass der Autofahrer diesen Zusammenstoß nicht merkte. Allerdings entfernte er oder sie sich anschließend vom Ort des Geschehens – samt Ampel. So schreibt die Polizei: „Der Fahrer des Pkw entfernte sich jedoch ohne anzuhalten von der Unfallstelle und schleifte den geraden Ampelmast offenbar noch einige hundert Meter mit.“ Seitdem fehlt von beiden – Auto und Ampel – jede Spur.

Hoher Sachschaden und Bitte um Zeugen: Polizei sucht die Ampel

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas gesehen haben, Hinweise zum Fahrzeug oder Fahrzeugführer haben, die Beamten zu kontaktieren – die Telefonnumer lautet: (09 17) 1 97 44 0.

Auf dem begleitenden Foto zu der Unfall-Meldung schreibt die Polizei: „Ampelmast nach Unfallflucht verschwunden“. Wenig überraschend nahmen diese Formulierung einige User zum Anlass für den ein oder anderen Spaß. „Vielleicht war der Ampelmast besoffen oder hatte kein Führerschein?“, schrieb zum Beispiel ein User auf Facebook. (fhz)

