Seit Rock im Park 2022 vermisst: 22-Jähriger kehrt wohlbehalten nach Hause zurück

Von: Felix Herz

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Günzburg wurde nach Rock im Park vermisst. Doch nun gab die Polizei Entwarnung.

Update vom 11. Juni: Ein 22-Jähriger aus Günzburg wurde vermisst. Nun gab die Polizei Entwarnung: Der junge Mann sei wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt.

Seit Rock im Park 2022 vermisst: Polizei sucht nach 22-Jährigem

Erstmeldung vom 10. Juni: Nürnberg – Am Freitag, 3. Juni, reiste der 22-jährige Matthias S. mit dem Zug nach Nürnberg, um das Festival Rock im Park zu besuchen. Laut Angaben der Polizei meldete er sich dann zuletzt in den frühen Sonntagmorgenstunden, 5. Juni, gegen 05.30 Uhr bei seinen Eltern und kündigte an, am Montag nach Hause zu kommen. Bis dahin also alles normal – Rock im Park ging am ersten Juni-Wochenende bis in die späten Sonntagabendstunden, der große Abreisetag war am Montag, 6. Juni.

Seit Rock im Park vermisst: Polizei bittet Bevölkerung um Hilfe bei der Suche

Während des Anrufs bei seinen Eltern am Sonntagmorgen soll sich der 22-Jährige auf dem Festivalgelände im Bereich der Großen Straße in der Nähe eines Einkaufszeltes eines Lebensmitteldiscounters aufgehalten haben, schreibt die Polizei. Dabei merkte er an, dass er einen Streit mit einer fremden Person gehabt habe, die ihm seinen Geldbeutel gestohlen haben soll.

Seitdem habe sich Matthias nicht mehr gemeldet. Es sei nicht auszuschließen, so die Pressemitteilung der Polizei, dass sich der junge Mann in einer hilflosen Lage befinde und medizinische Hilfe benötige. Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

22 Jahre alt

etwa 175 bis 180 Zentimeter groß

dunkle, kurze Haare

spricht Deutsch mit schwäbischem Akzent

während des Festivals war er mit einer Bundeswehr-Tarnfleckhose und einem olivgrünen T-Shirt bekleidet

Die Polizei bittet Personen, die etwas zur Situation von Matthias oder dessen Aufenthaltsort sagen können, oder sonst einen Hinweis haben, sich dringend mit der Polizei unter der Notrufnummer 110 in Verbindung zu setzen. (fhz)

