Stützpunkt für Raubzüge: Polizei hebt Einbrecher-Camp bei Nürnberg aus

Da machten die Polizeibeamten große Augen: In einem Wald bei Behringersdorf (Landkreis Nürnberger Land) entdeckten die Fahnder ein Zeltlager, in dem Einbrecher campiert hatten – ihr Stützpunkt für Raubzüge in Nürnberg und Fürth.

Nürnberg – Seit Februar 2023 kam es zu mehreren Wohnungseinbrüchen in der Frankenmetropole und ihrer Nachbarstadt. Die Taten wiesen einige Gemeinsamkeiten auf: Meistens wurden Erdgeschoss- oder Hochparterrewohnungen geplündert. Bei den Einbrüchen verursachten die Täter oft erheblichen Sachschaden. „Die Beute war in der Regel vergleichsweise gering“, erklärt die Polizei Mittelfranken.

Einbrecher-Pärchen für Raubzug verantwortlich

Die Spurensicherung an den Tatorten sowie „umfangreiche kriminalpolizeiliche Maßnahmen“ erhärteten den Verdacht, dass für die mehr als ein Dutzend Fälle ein und dieselben Täter verantwortlich sein könnten. Schließlich wurde die Polizei fündig: „Der Tatverdacht richtet sich gegen eine 27-jährige Frau und einen 44-jährigen Mann.“ Am Samstagabend gelang den Ermittlern dann die Festnahme der Tatverdächtigen am Bahnhof von Behringersdorf.

Der 44-jährige Mann und die 27-jährige Frau haben keinen festen Wohnsitz. Allerdings ergaben die Ermittlungen der Polizei dann, dass das Einbrecherpärchen es sich in einem Unterschlupf in einem Waldgebiet bei Behringersdorf gemütlich gemacht hatte.

Einbrecher hatten es sich recht gemütlich gemacht

Das Versteck bestand aus zwei Zelten, einer mit Plastikplanen abgedeckten Sitzgruppe, für die abgesägte Baumstämme dienten, ein Rollkoffer und Verstecke unter Wurzeln. „Eine Überprüfung durch Einsatzkräfte der Polizei führte zum Auffinden mehrerer Gegenstände, bei denen es sich mutmaßlich um Diebesgut aus vorangegangenen Einbrüchen handelt“, erklärt die Polizei weiter. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen die beiden Tatverdächtigen. Ein Ermittlungsrichter hat inzwischen Haftbefehl erlassen.

