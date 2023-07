Polizei mit „erschreckender Entdeckung“: Tierische Not auf Balkon

Von: Felix Herz

Samt aufwändiger Collage berichtet die Polizei Mittelfranken von einer speziellen Rettungsaktion. Die Ursache ist „erschreckend“ – Beamte hatten bei einem Einsatz auf einem Nachbarbalkon eine arme Schildkröte in einem Glasterrarium unter direkter Sonneneinstrahlung entdeckt. © Polizeipräsidium Mittelfranken / Twitter / Facebook

Bei einem Einsatz auf einem Balkon entdeckten Beamte der Polizei Mittelfranken auf einem Nachbarbalkon ein Tier in Not. Es befand sich in „akuter Gefährdung“.

Nürnberg / Lauf an der Pegnitz – Samt aufwändiger Foto-Montage berichtet die Polizei Mittelfranken von einem speziellen Einsatz in Lauf an der Pegnitz am 7. Juli. Bei einem Einsatz in der Nürnberger Metropolregion wurden Beamte der Polizei, die sich auf einem Balkon aufhielten, auf eine Schildkröte aufmerksam. Diese befand sich auf einem Nachbarbalkon – und in einer brenzligen Lage.

Schildkröte auf Balkon „akut gefährdet“ – Feuerwehr rettet Schildkröte

Unter anderem auf Facebook berichtet der Social Media Account der Polizei Mittelfranken von dem tierischen Notfall-Einsatz. Bei einem Einsatz hätten Kollegen der Kriminalpolizeiinspektion Schwabach eine „erschreckende Entdeckung“ gemacht, heißt es in dem Post. Auf einem Nachbarbalkon hätten die Beamten eine Landschildkröte in einem Glasterrarium entdeckt – unter direkter Sonneneinstrahlung.

Sie informierten das Veterinäramt des Landratsamtes Nürnberger-Land. Es bestätigte, dass das Tier bei der bevorstehenden hohen Sonneneinstrahlung in „akut gefährdet“ sei. Schnelles Handeln war gefordert. Mit einer Drehleiter befreite die örtliche freiwillige Feuerwehr das Tier aus dem Glaskasten und rettete es vom Balkon.

„Diverse Mangelerscheinungen“: Missliche Haltung durch 24-Jährigen

Bei der anschließenden Untersuchung der Landschildkröte zeigte das Tier „diverse Mangelerscheinungen“. Dies sei auf eine missliche Haltungssituation durch den 24-jährigen Wohnungsinhaber zurückzuführen, schreibt die Polizei in dem Facebook-Beitrag. Auch konnte der junge Mann keine entsprechende Genehmigung für die Haltung des Tiers vorweisen.

„Als Schutzmaßnahme befindet sich die gerettete Schildkröte nun in der Obhut des Tierheims, wo sie bestmöglich versorgt wird“, heißt es daher abschließend vonseiten der Polizei. (fhz)

Das Nürnberger Tierheim muss sich oft armen Tieren annehmen – und mit emotionalen Posts wie zu Hund Freddy nach neuen Besitzern suchen.

