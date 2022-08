Von „Huhnheil“ bis „gefiederte Tiefflieger“: Polizei begeistert das Netz mit kuriosem Einsatzbericht

Von: Katarina Amtmann

Es war kein alltäglicher Einsatz für die Grenzpolizei Nürnberg-Flughafen. © Screenshot Facebook/Polizei Mittelfranken

Die Grenzpolizei Nürnberg-Flughafen hatte einen kuriosen Einsatz. Der humorvoll geschriebene „Einsatzbericht“ auf Facebook amüsiert tausende Menschen.

Nürnberg – Das war sicher kein alltäglicher Einsatz für die Grenzpolizei Nürnberg-Flughafen. Auf Facebook teilte die Polizei Mittelfranken am Montag, 29. August, einen kleinen Bericht zum „Vorfall“.

Hühner-Einsatz für die Nürnberger Polizei: „Huhnheil“ verhindert

Demnach bemerkten die Grenzpolizisten während ihrer Streifenfahrt fünf freilaufende Hühner in der Nähe einer stark befahrenen Straße. „Unsere Kollegen versuchten die Ausreißer in Richtung ihres Geheges zu treiben. Doch nach und nach tauchten 25 weitere Hühner aus einem Gebüsch auf“, so die Details zu dem kuriosen Einsatz.

„Mühsam, aber liebevoll, wurde mit Unterstützung des Eigentümers jedes einzelne Huhn zurück in das Gehege gebracht. So konnte weiteres Huhnheil verhindert werden“, schließen die Beamten den Einsatzbericht auf Facebook. Das Foto des Posts ist beschriftet mit: „Die Grenzpolizei Nürnberg-Flughafen kümmert sich auch um gefiederte Tiefflieger.“

Nürnberger Polizei amüsiert das Netz: Von „Huhnheil“ bis „gefiederte Tiefflieger“

Der Post hat mittlerweile fast 2000 Likes gesammelt und wurde 70 Mal geteilt. „‘Huhnheil‘ – wie wunderbar ist diese Wortschöpfung“, amüsiert sich jemand. „Gefiederte Tiefflieger. Made my day“, lacht ein weiterer über den kreativ geschriebenen Facebook-Post.

„Solche polizeiliche Nachrichten sind mir die liebsten“, schreibt eine Frau. „Vielen Dank an die Streifenbeamten für diesen besonderen Einsatz, der nicht alltäglich ist. Für den Besitzer sicher auch ein unvergesslicher Tag. Toll gemacht“, lobt jemand die Nürnberger Polizei. Viele der 170 Kommentare gehen in eine ähnliche Richtung, für die Beamten gibt es viel Lob.

