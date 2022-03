„So startet man doch gerne in die neue Woche“: Polizei Mittelfranken erhält nach Einsatz „leckeres Dankeschön“

Von: Katarina Amtmann

Die Polizei rückte zu einem Einsatz aus. Danach erhielten die Beamten ein Dankeschön (Symbolbild). © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Nach einem Einsatz der Polizei in Erlangen wollte sich jemand bei den Beamten bedanken. Es gab etwas zum essen und eine nette Nachricht.

Erlangen - Die Polizei Mittelfranken teilte am Montagmorgen (7. März) auf Twitter eine Nachricht, über die sie sich sehr gefreut hat. In dem Tweet ist zu lesen, dass Polizisten der Inspektion Erlangen-Land sich kürzlich nach einem Einsatz über ein „leckeres Dankeschön“ freuen durften. Ein Bild der Leckereien zusammen mit dem Zettel „Danke für Ihre wertvolle Arbeit“ ist in dem Post ebenfalls zu sehen.

Lob für Polizei nach Einsatz in Erlangen: Beamte bedanken sich auf Twitter

„So startet man doch gerne in die neue Woche“, finden die Beamten und wünschen den Followern ebenfalls einen guten Start in die neue Woche.



Tweet der Polizei Mittelfranken nach Erlangen-Einsatz: „Passt auf euch auf“

„Guten Morgen, ja es gibt noch Menschen, die die Arbeit der Polizei wertschätzen. Passt auf Euch auf“, schreibt ein Mann in den Kommentaren. Erst kürzlich machte die Polizei Mittelfranken positive Schlagzeilen: Ein kleiner Hund lief auf einer Schnellstraße in Fürth, bis eine Autofahrerin ihn beherzt einfing. Die Frau und die Polizei Mittelfranken erhielten dafür auf Facebook viel Lob. „Großes Dankeschön für Euren Einsatz und natürlich auch ein großes Danke an die Autofahrerin“, war dort unter anderem zu lesen. (kam)