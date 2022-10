Polizeieinsatz in Nürnberg: Frauen gehen in FKK-Club aufeinander los – Waffe im Spiel?

Von: Felix Herz

In einem Sauna-Club in Nürnberg kam es zu handgreiflichen Streitigkeiten zwischen zwei Frauen. © NEWS5 / Oßwald

Unschöne Szenen haben sich in einem Nürnberger Sauna-Club ereignet. Zwei Frauen gingen aufeinander los, eine Person wurde verletzt.

Nürnberg – Am Mittwoch, 19. Oktober, kam es zu handgreiflichen Auseinandersetzungen zwischen zwei Frauen in einem Sauna-Club in Nürnberg. Dieser hatte Berichten zufolge einen größeren Polizeieinsatz in der Lichtenfelser Straße zur Folge. Die Hintergründe zu dem Streit sind noch unklar.

Handgreiflicher Streit zwischen Frauen im Sauna-Club: Waffe im Spiel

Am Mittwoch waren Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes zum Sauna&Club Sylt in die Lichtenfelser Straße gerufen worden. Zunächst war sogar vermutet worden, dass eine der Personen eine Waffe trug – daher rückten die polizeilichen Einsatzkräfte mit einem größeren Aufgebot an.

FKK-Streit in Nürnberg: Eine Person verletzt

Bei dem Einsatz war auch ein Polizeihund vor Ort. Der Verdacht auf eine Waffe im Spiel konnte sich den Berichten nach jedoch bisher nicht bestätigen. Eine der am Streit beteiligten Personen wurde dabei am Bein verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst betreut.

