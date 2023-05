Polizei rettet Gänsefamilie von Autobahn: Eltern fliegen plötzlich weg – Küken bleibt zurück

Von: Christian Einfeldt

Teilen

Einsatz auf der A3: Die Verkehrspolizei Erlangen rettete ein Küken. © Polizeipräsidium Mittelfranken

Große Herausforderung für die Verkehrspolizei Erlangen: Einsatzkräfte mussten eine Gänsefamilie auf dem linken Fahrstreifen der A3 retten.

Erlangen – Dass der Alltag der Verkehrspolizei Situationen bereithält, bei denen es nicht nur um die Einhaltung der Maximalgeschwindigkeit geht, zeigte zuletzt ein Einsatz in der vergangenen Woche. Die Polizei Mittelfranken berichtet davon in einem Facebook-Post vom 7. Mai 2023.

Einsatzkräfte der Verkehrspolizei Erlangen wären von Verkehrsteilnehmern über einen Vorfall auf der A3 informiert worden. Eine Gänsefamilie, bestehend aus zwei ausgewachsenen Gänsen und einem Küken, mussten auf dem linken Fahrstreifen gerettet werden.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Gänsefamilie voneinander getrennt: Verkehrspolizei bringt Küken ins Tierheim

Nach dem Einsatz zollten Facebook-User den Einsatzkräften ihren Respekt. „Wir brauchen euch alle“, heißt in einem Kommentar, der nur so vor Dankbarkeit strotzt. Im Zuge ihrer Rettungsaktion musste die Verkehrspolizei Erlangen den Verkehr kurzzeitig anhalten. Dabei gelang es, das jüngste der Tiere zu retten. Das Küken konnte gerettet werden – sichtlich mit Stolz auf dem Foto des Facebook-Beitrags präsentiert. Die Polizisten brachten es in den Streifenwagen, wo er nicht mehr den Gefahren des Straßenverkehrs ausgesetzt war.

Die beiden Gänse jedoch – die Eltern des Küken – flogen weg, als die polizeiliche Rettungsaktion begann. Die Erlangener Verkehrspolizei schreibt in ihrer Mitteilung, dass Einsatzkräfte noch versucht hätten, die Familie zusammenzuführen. Am Ufer eines nahegelegenen Teiches sollte es jedoch lediglich beim Versuch bleiben. Das Küken wurde ins Tierheim von Erlangen gebracht. Dort erwartet den Jungtieren laut der Verkehrspolizei jetzt eine „artgerechte“ Versorgung.

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.