Rock im Park: 10.000 Menschen mehr als erwartet vor Ort - aggressive Mücken auf dem Gelände

Von: Lucas Sauter-Orengo

Das Festival Rock im Park hat begonnen. © Daniel Vogl/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Das Festival Rock im Park in Nürnberg ist ohne großere Zwischenfälle gestartet. Eines ist den Rettungskräften dennoch aufgefallen.

Nürnberg - Das Musikfestival Rock im Park in Nürnberg ist bisher ohne größere Zwischenfälle verlaufen. Rund 70 000 Besucherinnen und Besucher haben dort am ersten Festivaltag nach Angaben des Veranstalters gefeiert und damit etwa 10 000 mehr als zunächst erwartet. Rund 750 Mal mussten die Rettungskräfte bisher Feiernden zur Hilfe eilen - hauptsächlich wegen kleinerer Verletzungen wie Schürf- und Schnittwunden, sagte Sohrab Taheri-Sohi vom Bayerischen Roten Kreuz am Samstag.

Rock im Park: Festival-Start ohne größere Zwischenfälle - eines fällt jedoch auf

In diesem Jahr gebe es aber auffällig viele allergische Reaktionen auf Mückenstiche. Auch die Einsatzkräfte litten unter den Attacken der aggressiven Mücken auf dem Gelände mit vielen Bäumen rund um den Dutzendteich. Einen Großeinsatz habe es am Freitag auf einem Campingplatz gegeben, weil angeblich ein Stromverteiler gebrannt habe. Feuerwehr und Rettungswagen seien ausgerückt. Vor Ort habe sich herausgestellte, dass ein Kabel gekokelt habe.

Rund 60.000 Festivalgästen werden zur „Rock im Park“ an diesem Wochenende in Nürnberg erwartet. Darunter befinden sich auch zahlreiche Gäste aus aller Welt - sogar aus dem „Mutterland des Rock“.

Die Feuerwehr habe dies schnell löschen können, Verletzte habe es nicht gegeben. Auch am Samstag treten wieder zahlreiche Bands auf einem der größten Musikfestivals in Deutschland auf, darunter Die Toten Hosen, die US-Punkrockband NOFX und die britische Metal-Formation Bullet For My Valentine. Gleichzeitig steigt am Nürburgring in der Eifel das Zwillingsfestival Rock am Ring. Dort spielen zeitversetzt dieselben Bands.

