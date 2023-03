Polizeieinsatz nach schussähnlichen Geräuschen in Lauf - Auch Spezialeinsatzkräfte waren vor Ort

In Mehrfamilienhaus

In Lauf an der Pegnitz ist es am Mittwoch zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Zuvor waren schussähnliche Geräusche gemeldet worden.

Lauf an der Pegnitz - In Lauf an der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land) ist es nach schussähnlichen Geräuschen am Mittwoch, 8. März, zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen.

Lauf an der Pegnitz: Polizeieinsatz nach schussähnlichen Geräuschen

Die Polizei war am Morgen nach verdächtigen Geräuschen aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus alarmiert worden. Die Beamten versuchten vor Ort, Kontakt zu dem Mann aufzunehmen. Sie gingen davon aus, dass er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinde. Er sei dementsprechend bereits in der Vergangenheit aufgefallen.

Mittlerweile scheint der Einsatz beendet zu sein. „Uns wurden verdächtige Geräusche aus einer Wohnung mitgeteilt. Eine Person wurde vorläufig festgenommen. Diese befand sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand“, schrieben die Beamten auf Twitter. Am Einsatz waren unter anderem Polizisten des Unterstützungskommandos und Spezialeinsatzkräfte beteiligt.

