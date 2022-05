Polizeieskorte für einen Gänsemarsch: Auch ohne Verkehrskenntnisse sicher durch Nürnberg

Von: Laura May

Teilen

Eine Polizistin eskortiert die Gänsefamilie über die Kreuzung. © Screenshot Facebook/Polizei Mittelfranken

Nicht nur Menschen verirren sich hier und da im Straßenverkehr – die Polizei Mittelfranken eskortierte jetzt eine Gänsefamilie zurück in den Nürnberger Stadtpark.

Nürnberg – Die Polizei Mittelfranken hat eine Gänsefamilie zurück in den Stadtpark von Nürnberg eskortiert. „Weil sie sich mit den Verkehrsregeln nicht auskennt, wurde heute Morgen eine dreiköpfige Gänsefamilie durch die Feuerwehr sowie einer Streife der Polizei Nürnberg-Ost vom Kreuzungsbereich der Welserstraße/Äußere Bayreuther Straße eskortiert“, informiert die Polizei in einem Facebook-Post.

Die Familie hatte sich offensichtlich verlaufen und wurde in den naheliegenden Stadtpark zurück eskortiert. Die Kreuzung wurde kurzfristig gesperrt, damit die Gänse gemütlich in ihren Lebensraum zurück watscheln konnten.

Nürnberg stellte seine Tierliebe erst kürzlich unter Beweis, als die Golden-Retriever-Geschwister Josie und James durch kollektive Suche ein neues Zuhause fanden.

Nürnberg: Zahlreiche User kommentieren die Aktion auf Facebook

„Am Ende kamen sie sicher und wohlbehütet im Stadtpark an und konnten dort in einem Teich die Gänsefüßchen zur Erfrischung ins Wasser stecken“, heißt es weiter in dem Post. Zahlreiche User kommentierten und teilten den Beitrag.

„Vielen Dank für die Hilfe! Alleine hätten sie es bestimmt nicht geschafft“, schreibt etwa eine Userin. „Tierliebe hat man im Herzen, da fällt es leicht zu helfen“, schrieb ein weiterer Facebook-Nutzer.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)