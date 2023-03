Polizist hört „lautes Knallgeräusch“: Beamter schnappt Einbrecher in seiner Freizeit

Festnahme auf Campingplatz

Von Adriano D'Adamo schließen

Ein Polizist hat in seiner Freizeit einen Einbrecher konfrontiert. Er ist in einen Wohnwagen in der Nähe der Nürnberger Messe eingebrochen und wurde trotz Fluchtversuch vom Beamten festgenommen.

Nürnberg – Am Sonntagmorgen (5. März) hatte der Polizeibeamte eigentlich frei. Er gönnte sich eine Auszeit vom Dienst zusammen mit seinem ehemaligen Diensthund, einem Schäferhund, auf einem Campingplatz in der Hans-Kalb-Straße, Nähe Dutzendteich in Nürnberg. Er hörte ein „lautes Knallgeräusch“, was sich als eingeschlagene Fensterscheibe eines Wohnwagens herausstellte, wie die Polizei in einer Pressemitteilung erklärte.

+ Ein Beamter der Polizei Nürnberg mit seinem ehemaligen Diensthund. © Polizei Mittelfranken/Facebook

Nürnberg: Polizist stellt Einbrecher in Wohnwagen

Am Wohnwagen in der Nähe der Nürnberger Messe fand der 32-jährige Polizist die eingeschlagene Fensterscheibe und stellte den Einbrecher im Innenraum des Wohnwagens. Er gab sich als Polizeibeamter zu erkennen, woraufhin der 20-jährige Tatverdächtige einen erfolglosen Fluchtversuch startete. Der Polizeibeamte konnte ihn stoppen und festhalten. Der Einbrecher leistete jedoch Widerstand, was darin resultierte, dass der Polizist sich eine leichte Verletzung an der Hand zuzog und dem 20-Jährigen Handschellen anlegte.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Der Polizeibeamte informierte die Polizei Nürnberg über den Vorfall, die sich daraufhin zum Tatort begaben. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf vor Ort die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen. Laut Pressemitteilung belaufen sich die ersten Schätzungen bezüglich des entstandenen Sachschadens auf mehrere Hundert Euro. Weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei sollen herausfinden, ob etwas aus dem Wohnwagen entwendet wurde.

Der Nürnberger Hauptbahnhof gehört nicht zu den zehn am meisten frequentieren Bahnhöfen in Deutschland. Trotzdem ist er in der Kriminalitätsstatistik vorne dabei. Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Rubriklistenbild: © Polizei Mittelfranken/Facebook