Porschefahrer donnert mit irrer Geschwindigkeit über Bundesstraße – Polizei erwischt ihn

Von: Felix Herz

Der Porschefahrer war deutlich zu schnell unterwegs – jetzt wartet eine saftige Strafe auf ihn (Symbolbild). © HMB-Media / IMAGO

Bei Geschwindigkeitskontrollen nahe Treuchtlingen stellte die Polizei zahlreiche Verstöße fest. Ein Porschefahrer jedoch stach aus der Masse hervor.

Treuchtlingen – Am Donnerstag, 14. Juli, führte die Polizei auf der Bundesstraße 2 auf Höhe Schambach, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Geschwindigkeitskontrollen durch. Zahlreiche Verstöße wurden dokumentiert, doch der Fahrer eines Porsches fiel mit besonders hohem Tempo auf. Ihn erwartet nun eine saftige Strafe.

Polizei kontrolliert Bundesstraße: Raser mit irrer Geschwindigkeit

Laut Pressemitteilung der Polizeiinspektion Treuchtlingen wurden bei den Geschwindigkeitskontrollen auf der B2 in Mittelfranken sage und schreibe 126 Verstöße festgestellt. Eine beachtliche Zahl, vor allem, wenn man bedenkt, dass auf Bundesstraße eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 Kilometer die Stunde gilt – nicht gerade langsam.

126 Verkehrsteilnehmer überschritten diese Begrenzung jedoch und müssen Strafe zahlen. Der Fahrer eines Porsches aber war besonders schnell unterwegs: Er donnerte mit 188 km/h über die Bundesstraße – auf ihn wartet nun eine saftige Strafe.

Porschefahrer mit irrem Tempo über die Bundesstraße

Mit 188 km/h raste der Porschefahrer durch Bayern – und wurde von der Polizei erwischt. Wie die Polizeiinspektion Treuchtlingen in ihrer Pressemitteilung berichtet, erwartet den Raser nun ein Bußgeld in Höhe von 1400 Euro. Hinzu kommen zwei Punkte in Flensburg. Und schließlich darf sich der Fahrer erstmal nicht mehr hinter das Lenkrad seines Porsche setzen – die Strafe für den Raser umfasst nämlich auch ein dreimonatiges Fahrverbot.

