Prognose für Franken: Unklar, „ob das Wetter nur schlecht oder sogar sehr schlecht wird“

Von: Katarina Amtmann

Der Sommer nimmt sich in Bayern eine etwas längere Pause. Auch in Franken wird das Wetter besonders am Wochenende schlecht, wie ein Experte vorhersagt.

Nürnberg - „Wann wirds mal wieder richtig Sommer?“ Dieses Lied von Rudi Carrell dürfte wohl einigen derzeit im Kopf rumgeistern, denn: Der Sommer macht Pause - und das schon seit einiger Zeit.

Wetter in Franken: Windig und nass - Von Sommer keine Spur

Auch am Donnerstag, 3. August, bleibt der starke Wind „das beherrschende Wetterelement.“ Das schreibt Wetter-Experte Stefan Ochs in seiner Prognose für die Regnitz-Region (wetterochs.de). Maximal werden 20 Grad erreicht.

Am Freitag ist es überwiegend stark bewölkt mit zahlreichen Regenschauern und vereinzelt auch Gewittern. Je nach Wettermodell erreichen die Temperaturen maximal 18 bis 21 Grad. Auch am Samstag bleibt es bewölkt mit örtlichen Regenschauern. „Am Abend überquert uns dann ein kräftiges Regenband. Maximal werden 20 Grad erreicht“, so Ochs. Das Wetter zeigt sich am Wochenende in ganz Bayern nicht von seiner sommerlichen Seite, der DWD warnt sogar.

Das Wetter in Bayern wird ungemütlich, auch Gewitter sind möglich (Symbolbild). © IMAGO / Martin Erdniss

Schlecht oder sehr schlecht: Ernüchternde Wetterprognose für Franken

„Für Sonntag und Montag differieren die Prognosen etwas. Man weiß noch nicht, ob das Wetter nur schlecht oder sogar sehr schlecht werden wird“, so der Wetter-Experte weiter. Es wird überwiegend bedeckt mit schauerartigen Regenfällen. Das amerikanische GFS-Modell zeigt sich laut Ochs ganz pessimistisch, dort werden am Sonntag maximal 15, am Montag maximal 13 Grad erreicht. Die anderen Wettermodelle rechnen an beiden Tagen mit 16 bis 18 Grad.

„Für den Dienstag wird eine leichte Wetterbesserung und Erwärmung erwartet“, so die Prognose des Wetter-Experten für Franken. Und in der zweiten Hälfte der nächsten Woche kommt dann der große Umschwung? Zumindest schießen da bei einigen Wettermodellen die Temperaturen hoch auf über 30 Grad“, berichtet er weiter. Die Ensemble-Prognosen würden aber zeigen, dass dies nur eine von vielen Möglichkeiten ist. „Andererseits muss man auch sagen, dass nach dem Tiefpunkt am Montag praktisch jede Änderung auch eine Besserung ist.“ (kam)

