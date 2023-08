Wetter in Franken: Bittere Prognose zum Start in die Sommerferien

Von: Lucas Sauter Orengo

Regentropfen liegen auf einer Windschutzscheibe. © Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Das Wetter in Franken ist derzeit kühl und nass. Doch wann kommt der Sommer wieder zurück? Eine Prognose zum Start in die Ferien zeigt: Es braucht noch Geduld.

Nürnberg - Franken steht weiterhin im Zeichen von sehr wechselhaftem Wetter. Der Sommer scheint momentan eine Auszeit zu nehmen, und Regenfälle prägen die kommenden vier Tage. Von Aschaffenburg über Hof bis Weißenburg ziehen sich immer wieder Regenfelder durch die Region, wie wetteronline berichtet. Besonders in Oberfranken wird es kühl: Die Temperaturen bewegen sich kaum über 20 Grad, begleitet von anhaltenden Regenfällen.

Auch der Rest der Region bleibt nicht verschont und kann sich auf Werte knapp über 20 Grad einstellen. Eine trockene Phase ist derzeit nicht in Sicht, so dass Regenschirme und wasserdichte Kleidung für die kommenden Tage unverzichtbar sein dürften.

Auch im Rest Bayerns ist das Bild ähnlich: In der Oberpfalz etwa bleibt der Regen bestimmendes Element in der Wetterlage. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber nur knapp um die 20 Grad, und für laue Sommerabende sind die Bedingungen alles andere als ideal. Mit nächtlichen Tiefstwerten von etwa 13 Grad wird es zudem recht kühl.

Selbst im Raum Augsburg und der Region Schwaben müssen sich die Menschen auf einen trüben Wetterverlauf einstellen. Die Temperaturen klettern nur zögerlich auf knapp 22 Grad, während es tagsüber immer wieder zu Regenschauern kommt. Auch hier heißt es, wetterfeste Alternativen für Aktivitäten in den Sommerferien zu finden.

Trotz dieser durchwachsenen Wetterlage ist noch nicht aller Tage Abend. Die Hoffnung auf einen schönen, warmen Sommertag bleibt bestehen, und die Menschen in Franken können weiterhin auf eine Wetterbesserung hoffen. Dennoch sollten sich alle Sommer-Freunde vorerst auf einen regnerischen und kühlen Verlauf der kommenden Tage einstellen.

Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Wetter dieser Tage auch in der Oberpfalz und in Schwaben. Sommerfreunde müssen sich auch hier weiterhin in Geduld üben.

Dieser Text wurde mit Hilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Lucas Sauter Orengo sorgfältig überprüft.