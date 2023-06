Protest von Letzter Generation endet brutal: Autofahrer tritt in Nürnberg auf Klimakleber ein

Von: Elisa Buhrke

Ein Aktivist der Gruppe „Letzte Generation“ blockiert eine Kreuzung. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Eine Blockadeaktion der Letzten Generation in Nürnberg ist eskaliert: Autofahrer haben versucht, die Aktivisten vom Boden zu zerren und wurden handgreiflich. Die Polizei ermittelt - gegen die Klimakleber.

Nürnberg – Wieder hat sich die Letzte Generation auf Nürnbergs Straßen festgeklebt. Doch das wollten die Autofahrer, die am frühen Montagmorgen, 19. Juni, von der Protestaktion am Frauentorgraben aufgehalten wurden, nicht tatenlos hinnehmen: Ein mittlerweile nicht mehr aufrufbares Video auf Twitter zeigte einem Medienbericht zufolge, wie Passanten die Klimaaktivisten zunächst anbrüllen – und schließlich auch keine Scheu vor Handgreiflichkeiten haben. Erst der Einsatz der Polizei Nürnberg löst die eskalierte Situation auf.

„Was ist euer Problem, runter von der Straße, Mann!“, schreit ein Passant laut Bericht von nordbayern.de den Klimaklebern entgegen. Er ruft weiter „Verpisst euch mal, Kindergarten, oder was?!“ Einem jungen Mann, der gerade dabei war, sich an der Straße festzukleben, greift er laut Artikel unter die Achseln und schleift ihn davon.

Klimaprotest endet in Gewalt: Autofahrer greifen Aktivisten der Letzten Generation an

Das etwa eineinhalb Minuten lange Video zeige noch einen zweiten Mann, der ebenfalls damit beginnt, die Aktivisten von der Straße zu entfernen, so das Portal weiter. Eine Frau versuche zu schlichten, der Lärmpegel nehme zu. Der erste wutentbrannte Autofahrer stößt laut Bericht einen Demonstranten um, den er anschließend sogar treten wird.

Im Nachgang sagt einer der Aktivisten gegenüber nordbayern.de: „Ich hatte wirklich Angst, dass er mich jetzt schlägt“. Dieser Gefahr, dass Autofahrer und Betroffene mit Wut und Gewalt reagieren, würde sich die Letzte Generation zwar bewusst aussetzen. „Trotzdem ist es erschreckend, wozu Menschen fähig sind“, so der 20-Jährige.

Aktivist will keine Anzeige erstatten – Polizei ermittelt gegen Klimakleber

Trotzdem habe er keine Anzeige erstattet. „Wir protestieren nicht gegen die Menschen und die Autos und deswegen haben wir auch keine Absichten, uns in Zivilstreits zu verlieren.“ Nach mehreren Protestaktionen kenne er den üblichen Ablauf: Sobald die Polizei am Einsatzort erscheine, beruhigten sich die Autofahrer in der Regel wieder, sagt er zu nordbayern.de. Ihm selbst drohen hingegen rechtliche Konsequenzen: Laut Bericht des Polizeipräsidiums Mittelfranken ermittelt die Kriminalpolizei unter anderem wegen des Verdachts auf Nötigung gegen die drei Aktivisten.

Die Beamten werteten die Blockadeaktion gegen 7 Uhr morgens am Nürnberger Frauentorgraben als nicht angezeigte Veranstaltung, sperrten den betroffenen Bereich umgehend ab und lösten die Klimakleber vom Boden. Bis die Aktivisten von der Straße entfernt waren und die Fahrbahn wieder freigegeben war, vergingen etwa eineinhalb Stunden. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die vom Stau betroffen waren oder umgeleitet wurden, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

