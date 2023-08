Weiter Hitzewelle oder Abkühlung durch Briten-Tief? Experte legt sich für Franken „zu 80 Prozent“ fest

Von: Katarina Amtmann

Auf bis zu 33 Grad steigen die Temperaturen in den kommenden Tagen in Franken. Doch geht es so weiter? Ein Wetter-Experte gibt nun einen Ausblick.

Nürnberg - Hinter Nürnberg liegen turbulente Tage. Erst wurde es wie im Rest Bayerns sehr heiß, dann wüteten Unwetter im Freistaat. Die Frankenmetropole wurde davon besonders hart getroffen, Wassermassen fluteten gar den Hauptbahnhof. Doch auf was für ein Wetter darf sich die Region in den nächsten Tagen einstellen?

Hitzewelle in Franken geht zunächst weiter: Bis zu 33 Grad in den nächsten Tagen

Zunächst bestimmt weiter ein Hoch das Wetter in Franken, wie Experte Stefan Ochs in seiner Prognose auf wetterochs.de schreibt. Von Sonntag, 20. August, bis Dienstag ist es sonnig und trocken bei maximal 31 bis 33 Grad. In der Nacht liegen die Temperaturen der Prognose zufolge immer noch bei rund 17 Grad.

Ende der Hitzewelle in Franken in Sicht? „Zu 80 Prozent ...“ - Experte gibt Prognose ab

„Am Mittwoch taucht über den Britischen Inseln ein kräftiges Tief auf. Zu 80 Prozent wälzt es sich anschließend zu uns nach Mitteleuropa herein und leitet einen wechselhaften und deutlich kühleren Witterungsabschnitt ein“, so der Wetter-Experte. Bei 20 Prozent liegt die Chance, dass das Tief im Westen liegenbleibt und das heiße Sommerwetter in Franken weitergeht. Nun heißt es, abzuwarten, welches Szenario wirklich eintrifft. (kam)

