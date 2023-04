„Bratwurst in den Adelsstand erhoben“: Das sind die besten Metzger in Franken

Deutschland-Ranking

Wo gibt es in Deutschland die besten Metzger? Das Fachmagazin „Der Feinschmecker“ hat sich dieser Frage angenommen – und auch zahlreiche in Nürnberg gefunden.

Nürnberg – Geht es um die besten Metzger Deutschlands, dürfen sie nicht fehlen: die Fleischer-Betriebe aus der mittelfränkischen Region. Das Gourmet-Magazin „Der Feinschmecker“ hat sich es zur Aufgabe gemacht, sie alle aufzulisten. Von Nürnberg über Fürth nach Rosstal: Das sind laut Experteneinschätzung die Top-Metzger in Mittelfranken.

Nürnbergs beste Metzger 2023: Experten veröffentlichen Liste der besten Betriebe aus der Region

Für die Liste der bekanntesten Metzgereien der bayerischen Region sollte es schon mindestens eine „solide Küche“ sein. „Der Feinschmecker“ zählt in seinem Ranking die wichtigsten Lokale auf – da, wo die Messlatte schon einmal höher gelegt wird.

Ein Franke wurde vor Kurzem als bester Pizzabäcker Deutschlands ausgezeichnet. In einer Liste des Gourmet-Magazin Fallstaff belegen bayerische Lokale die oberen Plätze und nicht zuletzt hatte ein Michelin-Ranking die große Dichte an qualitativen Nürnberger Restaurants abgebildet. Die Liste, die „Der Feinschmecker“ 2023 zusammengestellt hat, unterscheidet zwischen einer „guten“, „sehr guten“ und einer „exzellenten Küche“ – und bestätigt damit den positiven Eindruck der mittelfränkischen Gastro-Szene.

Die Küche und der Service können „herausragend“ sein, das „Ambiente und der Komfort außergewöhnlich“ – doch als beste Metzgerei wird ein Betrieb laut „Der Feinschmecker“ erst dann gefeiert, wenn er „in jeder Hinsicht“ perfekt ist. Ein Ranking, das Gourmets als Ratgeber dienen soll: Seit mehr als 45 Jahren besuchen sie Lokale auf kulinarische Empfehlung der Listen-Expertise. Das Ranking zeigt: In Mittelfranken haben sie die Qual der Wahl.

Metzger-Ranking Nürnbergs: Gourmet-Magazin ernennt die besten Lokale der Stadt

Sie könnten etwa zu „Gourmet Metzgerei Hans Wolf“ gehen, dem Nürnberger Betrieb, der die Liste anführt. Wenn es um die „feurigen maghrebinischen Merguez-Bratwürste“ – „hausgemacht“ und wie der angebotene Rinderschinken ein „Hochgenuss“ – geht, ist „Der Feinschmecker“ offensichtlich nicht gerade sparsam mit Komplimenten. Es sind Lokale, bei denen „Der Feinschmecker“ ins Schwärmen gerät. In seiner Liste gehört die „Erlebnismetzgerei“ und ein „hoher Qualitätsanspruch“ zum Standard. Das sind laut des Gourmet-Magazins die besten Metzgereien aus Nürnberg:

Die besten Metzgereien Nürnbergs 2023 - Gourmet Metzgerei Hans Wolf: Bucher Str. 14, 90408 Nürnberg - Metzgerei Meyer GmbH & Co. KG: Kirchenweg 39, 90419 Nürnberg - Feinkostmetzgerei & Partyservice Kleinlein: Äußere Bucher Str. 12, 90425 Nürnberg - Metzgerei Hans Fruth: Leibnizstr. 34, 90443 Nürnberg - Metzgerei Meier GmbH & Co. KG: Penzendorfer Str. 19, 90455 Nürnberg - Metzgerei Feinkost Fischer GmbH: Pillenreuther Str. 53, 90459 Nürnberg - Metzgerei Freyberger KG: Sperberstr. 99, 90461 Nürnberg - Meistermetzgerei Steiner: Löwenberger Str. 119, 90475 Nürnberg Quelle: feinschmecker.de

Mittelfränkische Metzger im Ranking: „Der Feinschmecker“ hebt „Großauswahl an Delikatessen“ hervor

Eine Liste, die zu lang ist, um alle Betriebe zu erfassen. Laut „Der Feinschmecker“ sollen die besten unter anderem dafür bekannt sein, dass sie die „Bratwurst in den Adelsstand erhoben“ haben. Doch nicht nur in Nürnberg trifft Tradition auf hochwertige, regionale Kost. „Der Feinschmecker“ hat auch Betriebe aus der gesamten Region in ihrer Liste aufgenommen. Das Fachmagazin nennt Betriebe in Altdorf, Fürth oder Uttenreuth, die laut den Beschreibungen eine „Großauswahl an Delikatessen“ anbieten würden. „Die besten Metzger Deutschlands 2023“: Eine Liste, die zeigt, dass Bayern noch immer zum Branchenprimus zählt, wenn es um die Fleisch-Zubereitung geht.

Die besten Metzger aus Mittelfranken 2023 (Auszug) - Matthias Hofmann: Oberer Markt 11 11, 90518 Bayern - Altdorf bei Nürnberg - Meisel Metzgerei und Hotel: Dorfplatz, 90562 Kalchreuth - Seefried – Der Naturmetzger: Gewerbestr. 6, 90574 Rosstal - Metzgerei Kallert GbR: Fürther Straße 3, 90617 Puschendorf - Metzgerei Sellerer-Schuster: Hirschenstr. 15, 90762 Fürth - Metzgerei Ammon GbR: Würzburger Str. 550, 90768 Fürth - Metzgerei Lang: Maria-Gebbert-Str. 3, 91080 Uttenreuth - Der Dorfmetzger Jürgen Reck: Frankenstr. 33, 91096 Möhrendorf Quelle: feinschmecker.de

