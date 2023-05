Nürnberg schrammt knapp am Sieg vorbei - München sichert sich Top 10-Platz bei bundesweitem ÖPNV-Ranking

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Der Nürnberger ÖPNV wurde ausgezeichnet. In einem bundesweiten Ranking belegte er Platz 2 (Archivbild). © IMAGO / CHROMORANGE

Welche Stadt in Deutschland hat den besten ÖPNV? Eine Reiseportal hat nun ein Ranking veröffentlicht - gleich drei Städte aus Bayern landen in den Top 10.

Nürnberg - Ab dem 1. Mai gilt das 49-Euro-Ticket in Deutschland. Die Unklarheit, welches Ticket man für welche Strecke benötigt, ist damit vorbei (Fragen und Antworten zum Deutschland-Ticket finden Sie hier).

Das Reiseportal Tripz hat sich anlässlich des bevorstehenden Starts des 49-Euro-Tickets den ÖPNV in den 25 einwohnerstärksten Städten Deutschlands angeschaut - und eine fränkische Stadt ist ganz vorne dabei.

ÖPNV-Ranking in Deutschland Maximalpunktzahl liegt bei 70 Zählern Drei Kategorien wurden untersucht: 1. Anzahl der ÖPNV-Mittel (zum Beispiel U- und S-Bahn, Tram oder Fähre) 2. Gesamtzahl der Linien innerhalb der Stadt 3. Schnelligkeit in Relation zur Größe der Stadt in Quadratkilometern (zwischen der nördlichsten und südlichsten Haltestelle, zwischen der westlichsten und östlichsten Haltestelle sowie die Umsteigeanzahl, um das Ziel zu erreichen)

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Ranking des ÖPNV in Deutschland: Hannover und Karlsruhe siegen - Nürnberg auf Platz 2

Den ersten Platz im Ranking teilen sich Hannover und Karlsruhe mit jeweils 61 Punkten, die beiden Städte bieten dem Reiseportal zufolge demnach den besten ÖPNV in Deutschland. Hohe Punkte gab es besonders für die Schnelligkeit und die geringe Umsteigeanzahl.

Direkt dahinter auf Platz 2 folgt Nürnberg. Die fränkische Stadt punktet in dem Deutschland-Ranking von Tripz vor allem mit der Schnelligkeit, um quer durch die Stadt zu kommen. Man braucht rund 121 Minuten, um vom Norden in den Süden zu kommen und rund 60 Minuten von Ost nach West. Im Verhältnis zur Stadtgröße (rund 187 Quadratkilometer) kann Nürnberg deshalb punkten.

15 Orte in Bayern, die man gesehen haben muss Fotostrecke ansehen

Das Reiseportal hat sogar noch einen kleinen Ausflugstipp parat. In nur zwei Stunden erreiche man mit dem Regionalverkehr Rothenburg ob der Tauber. Die Stadt landete erst kürzlich auf Platz 3 der schönsten deutschen Altstädte.

ÖPNV-Ranking: Die Top 10 im Überblick - Nürnberg, Augsburg und München dabei

Platz 1: Hannover und Karlsruhe

Platz 2: Nürnberg

Platz 3: Bonn

Platz 4: Stuttgart

Platz 5: Mannheim

Platz 6: Augsburg

Platz 7: Frankfurt am Main und Mönchengladbach

Platz 8: Bochum und Düsseldorf

Platz 9: München und Wiesbaden

Platz 10: Wuppertal

„Absolut herausragend“: Nürnberg holt sich Platz 2 im deutschlandweiten ÖPNV-Ranking

Mit Augsburg auf Platz 6 und München auf Rang 9 befinden sich neben Nürnberg noch weitere bayerische Städte in den Top 10. Doch ist die herausragende Platzierung für Nürnberg angebracht? Die vielen Punkte für die Schnelligkeit seien auf die U-Bahn zurückzuführen, wie Lukas Iffländer vom Fahrgastverband PRO BAHN gegenüber infranken.de erklärte. „Für die Größe der Stadt ist die Nürnberger U-Bahn absolut herausragend.“

Anders sieht es bei der Straßenbahn aus. Die Trams müssten sich in der Frankenmetropole die Straße mit den Autos teilen, weshalb es häufiger zu Verspätungen komme, so Iffländer weiter. Für den Experten sei deshalb die Frage, wie häufig die Linien fahren und ob es Verspätungen gebe eigentlich deutlich wichtiger, als die Anzahl der Linien, die in dem Ranking eine große Rolle spielen. (kam)

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.