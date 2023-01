Nürnberg eine der höflichsten Städte Deutschlands – doch in einem Punkt schneiden Bewohner schlecht ab

Von: Katarina Amtmann

Nürnberg ist laut eines Rankings eine der höflichsten Städte Deutschlands, das gilt vor allem für Zugezogene. In einem Punkt schneiden die Bewohner aber schlecht ab.

Nürnberg – Wie höflich sind die Deutschen? Die Einwohner welcher Stadt sind am höflichsten und sind es eher Einheimische oder Zugezogene? Mit Fragen wie diesen hat sich die E-Learning-Plattform Preply beschäftigt. Heraus kam ein Ranking, bei dem Nürnberg den vierten Platz der höflichsten Städte belegt.

Ranking der höflichsten/unhöflichsten Städte Deutschlands

Doch der Reihe nach: 1525 Einwohner in den 20 größten Städten Deutschlands wurden im November 2022 befragt. Um an der von Censuswide durchgeführten Umfrage teilzunehmen, war ein Wohnsitz von mindestens 12 Monaten erforderlich.

Um die höflichsten beziehungsweise unhöflichsten Städte zu ermitteln, wurden die Teilnehmer gefragt, wie oft sie in ihrem Wohnort 12 typische unhöfliche Verhaltensweisen beobachten. „Aus den Ergebnissen haben wir dann den Durchschnittswert für jede einzelne Stadt errechnet, um eine Rangfolge zu erstellen“, heißt es auf der Preply-Website.

Unhöflichkeits-Ranking: Diese 12 Faktoren wurden abgefragt

In der Öffentlichkeit mit dem Handy beschäftigt sein

Menschen nicht in der Öffentlichkeit durchlassen

In der Nähe von Fußgängern nicht abbremsen

Lärmen in der Öffentlichkeit

Fremden keine Beachtung schenken

In der Öffentlichkeit Videos ansehen

In der Öffentlichkeit mit Lautsprecher telefonieren

Verschlossene Körpersprache

Den persönlichen Raum nicht respektieren

Unhöflichkeit gegenüber dem Servicepersonal

Kein Trinkgeld geben

Sich in Warteschlangen vordrängeln

Ranking der unhöflichsten Städte: München auf Platz sechs

Das Ergebnis: Die unhöflichsten Städte Deutschlands sind Essen, Dresden und Frankfurt. Bayerns Landeshauptstadt München belegt in dem Ranking Platz sechs.

Nürnberg hat das Treppchen im Höflichkeitsranking knapp verpasst. © IMAGO / Westend61

Ranking der höflichsten Städte Deutschlands: Nürnberg auf Platz vier

Die höflichsten Städte Deutschlands sind Bochum, Bremen und Hannover. Knapp am Treppchen vorbei schrammte Nürnberg. Die Frankenmetropole belegt Platz vier. Von allen Unhöfllchkeitskriterien sind in Nürnberg folgende am wenigsten vertreten: Sich in Warteschlangen vordrängeln, in der Öffentlichkeit mit Lautsprecher telefonieren und in der Nähe von Fußgängern nicht abbremsen. Am häufigsten sind dagegen folgende Unhöflichkeitskriterien vertreten: In der Öffentlichkeit mit dem Handy beschäftigt sein, Fremden keine Beachtung schenken und Unhöflichkeit gegenüber dem Servicepersonal.

Gefragt wurden die Teilnehmer schließlich auch, ob sie Einheimische - also in der Stadt geborene - als unhöflicher empfinden als Zugezogene. Diese Frage bringt noch ein unrühmliches Ergebnis für alteingesessene Nürnberger: Einheimische sind dem Ranking zufolge unfreundlicher. In München sind die Zugezogenen der Umfrage zufolge unhöflicher.

Ranking der höflichsten Städte Deutschlands: Nürnberger sind eher geizig

Auch die Großzügigkeit in Form von Trinkgeld wurde abgefragt. München liegt hinter Bremen auf Platz 2, die Frankenmetropole und ihre Bewohner schneiden dagegen bei dieser Frage schlecht ab: Nürnberg belegt nur den drittletzten Platz. (kam)

