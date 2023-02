Ranking: Das sind die zehn reichsten Menschen in Franken

Von: Felix Herz

Teilen

Das manager magazin kürt jährlich die reichsten Menschen in Deutschland. Viele von ihnen leben auch in Franken – hier gibt es die Top 10 im Ranking.

Nürnberg – Viele der reichsten Menschen Deutschlands leben in Bayern. Die meisten von ihnen zwar in und um München herum, viele aber auch in Franken. Das zeigt sich in der jährlich veröffentlichten Liste des manager magazins, das die 500 reichsten Menschen in Deutschland aufzeigt. Infranken.de und fraenkischertag.de nahm dies zum Anlass, die zehn reichsten Franken herauszusuchen.

Die reichsten Menschen Frankens: Besitzer von Betrieben und Unternehmen

Den zehnten Platz teilen sich laut fraenkischertag.de die Familien Kaeser und Thomann mit einem geschätzten Vermögen von jeweils 800 Millionen Euro. Den Kaesers gehört das Unternehmen Kaeser Kompressoren SE, tätig im Maschinenbau, der Standort ist Coburg. Familie Thomann dagegen betreibt den Musikalienhandel Musikhaus Thomann – mit Standort Treppendorf bei Burgebrach im Landkreis Bamberg.

Unter den reichsten Menschen Deutschlands sind auch zehn Franken – das ist ihr Ranking. (Symbolbild) © Bihlmayerfotografie / IMAGO

Auf Platz neun folgt Familie Wiegand. Ihr gehört der Betrieb Wiegand-Glas mit Standort Steinbach am Wald, Landkreis Kronach. Laut infranken.de produziert der Betrieb hauptsächlich Ein- und Mehrweggläser. Das Vermögen wird auf 900 Millionen Euro geschätzt.

Der erste Milliardär unter den reichsten Menschen Frankens heißt fraenkischertag.de zufolge Bernd Freier. Sein Unternehmen dürfte bekannt sein – er steht hinter s. Oliver aus Rottendorf, Landkreis Würzburg. 1,3 Milliarden Euro schwer gehört der Betrieb zu den bekanntesten Bekleidungsherstellern Deutschlands.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Superreiche in Franken: Milliardäre im Norden von Bayern

Familie Diehl belegt anschließend den siebten Platz. Die Diehl-Gruppe mit Sitz in Nürnberg ist laut ingenieur.de ein familiengeführter und international agierender Technologie-Konzern. Das Vermögen wird auf 1,6 Milliarden Euro geschätzt. Ebenfalls mit 1,6 Milliarden Euro wird das Vermögen der Familie Brandstätter aus Fürth beziffert. Bekannt sind vor allem die Spielzeuge, für die der Name Brandstätter heute bekannt ist: Playmobil. Die Figuren dürften die meisten Kinder zu Hause haben.

Der Autozulieferer-Betrieb Brose Fahrzeugteile SE & Co. KG mit Standort in Coburg und Bamberg beschert den Familien Stoschek und Volkmann laut fraenkischertag.de den fünften Platz. Es sind die Enkel von Gründer von Max Brose. Vor allem der Name Michael Stoschek taucht öfter in den Schlagzeilen auf, vor einigen Jahren ging es bei einem aufsehenerregenden Prozess um mehr als eine Million Euro – wegen eines Klebekennzeichens.

Wie das Vermögen der Familien Stoschek und Volkmann wird auch jenes von Anneliese Roth mit 1,7 Milliarden Euro beziffert. Der Öffentlichkeit ist die Witwe von Manfred Roth, der den Lebensmittel-Discounter Norma mit Sitz in Nürnberg leitete, kaum bekannt.

Ranking: Die Top 3 der reichsten Menschen in Franken

Die Familien Veit und Jobst Wagner belegen laut fraenkischertag.de den dritten Platz der reichsten Menschen aus Franken. Sie sind die Nachkommen von Helmut Wagner – er gründete 1948 die Rehau AG, die mehrere Unternehmen unter anderem aus den Branchen Kunststoffverarbeitung und Autozulieferer unter einem Dach vereint. Das Vermögen wird auf 2,1 Milliarden Euro geschätzt.

Das Mutter-Sohn-Gespann Maria-Elisabeth und Georg Schaeffler folgen laut infranken.de auf Platz zwei. Gemeinsam leiten sie die Schaeffler-Gruppe, ein Zulieferer der Automobil- und Maschinenbauindustrie mit Sitz im mittelfränkischen Herzogenaurach. Mit einem Vermögen von geschätzten 8,1 Milliarden Euro sind sie sogar in den Top 20 der reichsten Deutschen.

12 Dinge, ohne die Nürnberg nicht Nürnberg wäre Fotostrecke ansehen

Auf Platz eins liegt schließlich die Familie Knauf, im deutschlandweiten Ranking bedeutet das geschätzte Vermögen in Höhe von rund 10,5 Milliarden Euro Platz 15. Die Knauf-Gruppe, deren Sitz im unterfränkischen Iphofen, Landkreis Kitzingen, liegt, ist laut manager-magazin.de Weltmarktführer bei Gips. Die Knauf-Cousins Baldwin und Nikolaus führen das Unternehmen, zuletzt stand die Knauf-Gruppe häufiger wegen ihrer Verbindungen zu Russland in Kritik. Laut fraenkischertag.de war Nikolaus Knauf seit 1999 Honorarkonsul in Russland – legte das Amt aber im März 2022 wegen des Krieges in der Ukraine nieder. (fhz)

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.