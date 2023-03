Er fuhr einen Fußgänger mit 100 km/h zu Tode: Nürnberger „Todesraser“ entschuldigt sich vor Gericht

Von: Nikolas Pelke

Ein 23-jähriger Dönerladen-Besitzer soll im letzten Juni mit seinem Audi A7 Sportback durch Nürnberg gerast sein und dabei einen unbeteiligten Fußgänger zu Tode gefahren haben. Am Freitag wurde er verurteilt.

Nürnberg – Die Anklage spricht von „Geltungsdrang“, die Eltern des Opfers wohl von „Wahnsinn“. Im letzten Sommer soll ein junger Mann mit weit über 100 Stundenkilometer durch das nächtliche Nürnberg gerast sein und nach einer Linkskurve kurz vor dem Plärrer einen Fußgänger auf dem Bürgersteig regelrecht über den Haufen gefahren haben. Anstatt nach dem tödlichen Zusammenstoß anzuhalten, soll der junge Dönerladen-Besitzer mit seinem Audi A7 Sportback einfach weiter Gas gegeben haben.

Todesfahrer von Nürnberg beginn wohl zunächst Fahrerflucht

Mit modischen Klamotten und einem Aktenordner vor dem Gesicht betritt der 23-Jährige am Freitagmorgen (3. März) das Nürnberger Amtsgericht. Während die Eltern des 31-jährigen Opfers im Saal sitzen, gibt der Angeklagte über seine Anwälte den tödlichen Unfall zu. Aus Angst sei er nach dem tödlichen Aufprall zunächst einfach weitergefahren. Er sei mit dem Wagen sogar noch einmal zur nächtlichen Unfallstelle zurückgekehrt – habe beim Anblick der vielen Blaulichter wieder Reißaus genommen. Erst 24 Stunden nach dem Unfall hatte sich der Angeklagte bei der Polizei gestellt. Die Verteidigung versucht diese späte Reue fast als „Heldentat“ zu deuten. Bei seiner ersten Vernehmung hatte der Raser allerdings noch ausgesagt, dass ihm das Opfer „total besoffen“ auf der Straße torkelnd entgegengekommen sei.

Der nächtliche Begleiter des Opfers erzählt eine ganze andere Geschichte. Die beiden Freunde seien nur über das Wochenende zu Besuch in Nürnberg gewesen und hätten sich an dem folgenschweren Juliabend nach einem Kneipenbesuch auf dem Heimweg befunden. „Wir haben das Hotel schon gesehen, als uns die schnellen Autos aufgefallen sind.“ Zu dem späteren Opfer neben ihn auf dem Gehweg habe er noch gesagt: „Der fängt ja gleich an zu driften.“ Schon im nächsten Moment sei sein Begleiter von der Front des Audis erfasst worden und anschließend über zehn Meter weit durch die Luft geschleudert worden. Als der Freund an neben der Bordsteinkante landet, sei der Audi schon wieder weg gewesen.

Beifahrer des Unfallwagens verstrickt sich in Widersprüche

Danach verstrickt sich der Beifahrer in Widersprüche. Ein Autorennen will der bärtige Mann nicht bemerkt haben. Nach dem Aufprall sei er davon ausgegangen, dass der Angeklagte lediglich vor eine Hauswand gefahren sei. Diese Aussagen beantwortet der Richter mit einem verärgerten Seufzen. Erinnern will sich der Beifahrer auch nicht mehr an die vermeintliche Tatsache, dass der 18-jährige Bruder die Raserei auf der Rücksitzbank mit dem Handy gefilmt hatte. „Es ist schon ein Jahr her“, versucht sich der Zeuge relativ plump herauszureden.

Polizei berichtet von Handyvideos mit zahlreichen Autorennen

Danach berichtet ein Polizist, dass auf dem Handy des 18-jährigen Bruders tatsächlich zahlreiche Videos von Autorennen gefunden worden sein. Sogar am Tag des Unfalls habe sich der junge Dönerladen-Besitzer mit den großen Finanzproblemen bereits zu schnellen Wettfahrten „provozieren“ lassen. Bevor die Videoaufnahmen des Unfallgeschehens gezeigt werden, verlassen die Eltern den Sitzungssaal. Auf den nächtlichen Aufnahmen von drei Überwachungskameras ist der rasende Audi genau zu sehen. Als die dritte Videoeinstellung den schrecklichen Aufprall in schrecklicher Deutlichkeit zeigt, müssen Menschen im Zuschauerraum weinen. Sogar die Verteidigung kämpft mit den Tränen.

Der 23-jährige Angeklagte zum Prozessauftakt neben der Dolmetscherin. © Nikolas Pelke

Eltern des Opfers nehmen „Entschuldigung“ kopfschüttelnd zur Kenntnis

Derweil verfolgt der Angeklagte das Geschehen scheinbar teilnahmslos. Zuvor hatte der Angeklagte die Eltern eher kleinlaut um Verzeihung gebeten. „Ich wollte nicht, dass so etwas passiert. Ich kann nicht mehr sagen, ich fühle mich sehr schlecht“, übersetzt die Dolmetscherin die sanften Originaltöne und erntet nur ein Kopfschütteln der Eltern. Am Ende hat das Amtsgericht den Angeklagten noch am Freitag zu einer Haftstrafe in Höhe von drei Jahren und sieben Monaten verurteilt. Die Anklage hatte nur zwei Monate mehr gefordert. Hätte sich der Täter nicht der Polizei gestellt, wäre die Strafe wohl noch höher ausgefallen. Der Audi A7 Sportback wird genauso wie der Führerschein des „Todesfahrers“ eingezogen.

