Geschäftsleute schlagen Alarm: Rattenplage nahe Nürnberger Bahnhof ausgebrochen

Von: Tanja Kipke

In Nürnberg ist derzeit ein Spielplatz am Aufseßplatz gesperrt. Der Grund ist eine Rattenplage. Das Gesundheitsamt erklärt unserer Redaktion, was es damit auf sich hat.

Nürnberg – Erst kürzlich sorgte ein Video aus München für Aufsehen, Ratten tummelten sich am helllichten Tag am Hauptbahnhof. Viele Städte haben – vor allem um den Bahnhof herum – mit den Nagetieren zu kämpfen. Dort finden die Tiere genügend Unterschlupf und können sich zudem mit Essensresten den Bauch vollschlagen. Auch in Nürnberg gibt es derzeit einen Ratten-Hotspot. Ein Spielplatz nahe dem Hauptbahnhof (am Aufseßplatz) ist seit Montag (20. März) wegen der vielen Wanderratten („rattus norvegicus“) gesperrt.

Rattenplage auf Nürnberger Spielplatz: „Köderboxen mit Rattengift werden aufgestellt“

Der Vorfall im Nürnberger Stadtgebiet sei erst durch Geschäftsleute, die am Aufseßplatz wohnen, aufgefallen. Sie hatten dem Ordnungsamt davon berichtet, wie eine Sprecherin des Gesundheitsamts auf Merkur.de-Anfrage erklärt. Dem Gesundheitsamt sei aktuell aber ausschließlich der Hotspot am Aufseßplatz gemeldet. „Es gibt derzeit keine Anhaltspunkte für einen Anstieg von Rattenpopulationen im Nürnberger Stadtgebiet.“ Traditionell gebe es noch Rattenkolonien auf der Nürnberger Insel Schütt, der Rattenbefall werde dort jedoch rund ums Jahr überprüft.

Um den Spielplatz von der Rattenplage zu befreien, stellt eine Fachfirma Köderboxen mit Rattengift auf. „Diese haben speziell dimensionierte Öffnungen, an die Hunde und Katzen nicht gelangen können.“ Kinder können den Spielplatz demnach rund vier Wochen nicht benutzen, am 14. April soll er wieder geöffnet werden.

Ratten übertragen 120 verschiedene Infektionskrankheiten

Eine sofortige Bekämpfung einer Rattenplage ist wichtig, da die Tiere 120 verschiedene Infektionskrankheiten übertragen können. „Hauptgefahr sind deren Ausscheidungen (Stuhl, Urin, Speichel) im öffentlichen Raum inklusive der Kanalisation und mitunter auch auf Privatgrundstücken“, so das Gesundheitsamt. Die Übertragung geschieht meist dadurch, dass der Mensch mit dem Kot oder Urin der Tiere in Berührung kommt.

„Das heißt, dass gar kein direkter Kontakt zwischen Nagetier und Mensch erfolgen muss.“ Auch Bisse der Ratten übertragen die Erreger, diese seien jedoch sehr selten.

Rattenplage bekämpfen: Gesundheitsamt gibt Tipps für „Groß und Klein“

Eine Entsorgung von Lebensmittelresten in dafür im öffentlichen Raum aufgestellten Papierkörben oder Containern beim Verweilen im öffentlichen Raum.

Einhaltung des Fütterungsverbots von Tauben und Wasservögeln, denn durch liegengebliebene Essensreste am Ufer eines Gewässers oder generell im öffentlichen Raum werden Ratten angezogen und vermehren sich aufgrund des reichhaltigen Nahrungsangebots.

Keine Entsorgung von Essensresten über die Kanalisation, wie zum Beispiel über häusliches WC.

Fleischabfälle, Knochen, Käse- und Wurstreste nicht auf dem Garten-Kompost entsorgen.

Verunreinigungen auf Privatgrundstücken vermeiden.

Mülltüten nicht über längere Zeit hinweg („bis die Müllabfuhr kommt“) im Hinterhof oder am Straßenrand abstellen.

Mit diesen Tipps werde dafür gesorgt, dass Rattenpopulationen gar nicht erst entstehen. (tkip)

