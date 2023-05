Rauchmelder schlagen Alarm und lösen Einsatz aus: Retter bringen Hund in Sicherheit

Von: Katarina Amtmann

In einem Mehrfamilienhaus kam es zu einer Rauchentwicklung. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen, ein Hund und eine Katze waren aber noch in der Wohnung.

Lauf - Die Feuerwehr Lauf rückte am Mittwoch, 10. Mai, zu einem Einsatz aus und brachten einen Hund in Sicherheit. Über den Fall berichtet die Feuerwehr auf Facebook.

Laufer Feuerwehr eilt nach Alarm zu Mehrfamilienhaus - Hund noch in betroffener Wohnung

Demnach wurde der Löschzug um 9.29 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Nähe des Kunigundenberges alarmiert. Als die Retter am Einsatzort eintrafen, stellten sie einen deutlichen Brandgeruch fest, auch der Alarm von Rauchwarnmeldern war zu hören. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen.

Nachbarn teilten der Feuerwehr aber mit, dass sich in der betroffenen Wohnung noch ein Hund und eine Katze aufhalten könnten. Daraufhin wurde die Wohnungstüre geöffnet und der Hund ins Freie gebracht. Er wurde durch die Polizei und Feuerwehrler betreut.

Angebrannt auf dem Herd: Rauchmelder verhindern Schlimmeres

„In der Wohnung konnte angebranntes Kochgut festgestellt werden, welches vom Herd entfernt und ins Freie verbracht wurde, weiter wurde eine maschinelle Belüftung durchgeführt“, berichtet die Feuerwehr auf Facebook weiter. Die Katze konnte aufgrund der Lage in der Wohnung bleiben.



„Die vorgeschriebenen Rauchwarnmelder verhinderten in diesem Fall Schlimmeres: durch den durchdringenden Warnton wurden die Nachbarn aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr, so dass kein nennenswerter Sachschaden, durch das schnelle Eingreifen, entstand“, so die Feuerwehr weiter. (kam)

